Треба діяти швидко, – політолог сказав, як зупинити фейки Росії щодо теракту на Каховській ГЕС
Україна продовжує оговтуватися від цинічного підриву Каховської ГЕС окупантами. На жаль, у світі немає абсолютної впевненості у тому, що теракт здійснила Росія.
Ба більше, країна-агресорка активно поширює фейки щодо катастрофи, звинувачуючи в усьому Україну. З державами, ЗМІ яких вітають проросійські наративи, потрібно ретельно працювати. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.
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Все стане на свої місця
Але є пропагандисти на кшталт Такера Карлсона, з якими нічого не зробиш. Це імітація свободи слова, стандартів. Насправді це політична пропаганда й гра на користь одного з політичних кандидатів. Зараз російська пропагандистська вертикаль по всьому світу намагається забрехати нас. Але наше завдання – донести правду.
Ми маємо більше показувати реальну ситуацію. Президенту, за яким найбільша медіаувага, треба їхати на евакуацію в Херсонщину, аби показати, що там відбувається, які це жахи і страхіття. Тоді усі зрозуміють – Україна ніколи не наважилася б на такі вчинки,
– зауважив політолог.
Єдина сторона, на чиїй совісті жахлива катастрофа – російська. Гіпотетично, навіть якщо "дамбу прорвало", хто відповідальний, коли таке трапляється на окупованій території? Звісно, окупант. У будь-якому випадку винна Росія.
Слід діяти швидко й компетентно. Нам потрібна 100% переконаність. Україна має виступити з пропозицією незалежної комісії – нехай усі заходять. Але не російські друзі – Бразилія, Туреччина, Казахстан, Білорусь, а реально незалежні країни, які можуть зробити розслідування,
– наголосив Давидюк.
Нам ховати немає чого. Побачимо, як швидко уся ця історія вичерпає себе, і усе стане на свої місця.
Давидюк про те, як боротися з російською пропагандою щодо підриву ГЕС: дивіться відео
Туреччина пропонує створити комісію
- Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом. Останній заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена комісія за участю експертів воюючих сторін, ООН і міжнародного співтовариства, включно з Туреччиною.
- При цьому Ердоган продовжив наголошувати на необхідності дотримуватися методу переговорів, як стосовно зернового коридору.
- Своєю чергою український лідер розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Також він передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.