Треба діяти швидко, – політолог сказав, як зупинити фейки Росії щодо теракту на Каховській ГЕС

9 червня 2023, 11:04
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Україна продовжує оговтуватися від цинічного підриву Каховської ГЕС окупантами. На жаль, у світі немає абсолютної впевненості у тому, що теракт здійснила Росія.

Ба більше, країна-агресорка активно поширює фейки щодо катастрофи, звинувачуючи в усьому Україну. З державами, ЗМІ яких вітають проросійські наративи, потрібно ретельно працювати. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Все стане на свої місця

Але є пропагандисти на кшталт Такера Карлсона, з якими нічого не зробиш. Це імітація свободи слова, стандартів. Насправді це політична пропаганда й гра на користь одного з політичних кандидатів. Зараз російська пропагандистська вертикаль по всьому світу намагається забрехати нас. Але наше завдання – донести правду.

Ми маємо більше показувати реальну ситуацію. Президенту, за яким найбільша медіаувага, треба їхати на евакуацію в Херсонщину, аби показати, що там відбувається, які це жахи і страхіття. Тоді усі зрозуміють – Україна ніколи не наважилася б на такі вчинки,
– зауважив політолог.

Єдина сторона, на чиїй совісті жахлива катастрофа – російська. Гіпотетично, навіть якщо "дамбу прорвало", хто відповідальний, коли таке трапляється на окупованій території? Звісно, окупант. У будь-якому випадку винна Росія.

Слід діяти швидко й компетентно. Нам потрібна 100% переконаність. Україна має виступити з пропозицією незалежної комісії – нехай усі заходять. Але не російські друзі – Бразилія, Туреччина, Казахстан, Білорусь, а реально незалежні країни, які можуть зробити розслідування,
– наголосив Давидюк.

Нам ховати немає чого. Побачимо, як швидко уся ця історія вичерпає себе, і усе стане на свої місця.

Давидюк про те, як боротися з російською пропагандою щодо підриву ГЕС: дивіться відео

Туреччина пропонує створити комісію

  • Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом. Останній заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена комісія за участю експертів воюючих сторін, ООН і міжнародного співтовариства, включно з Туреччиною.
  • При цьому Ердоган продовжив наголошувати на необхідності дотримуватися методу переговорів, як стосовно зернового коридору.
  • Своєю чергою український лідер розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Також він передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.

Автор: Катерина Сердюк