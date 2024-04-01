Крім того, Кремль дуже серйозно розлютив ІДІЛ, тому теракти у Росії – неминучі. Таку думку 24 Каналу озвучив офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

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Росія розлютила ІДІЛ

Тарас Березовець зазначив, що західні спецслужби повідомляли Кремль про можливість теракту. Однак росіяни ніяк не зреагували. Або Росія навмисно сприяла проведенню цього теракту, бо він був вигідний Путіну, або просто не повірили Заходу, вирішивши, що це провокація.

Важливо інше. Намагання Путіна протягти "український слід" у цю історію вже не спрацювало. У це точно вже ніхто не повірить. Особливо після публічних тортур, яким були піддані підозрювані у здійсненні цього терористичного акту,

– підкреслив він.

Світ ніколи не повірить у слова Путіна після таких тортур. Зокрема, це ще більше розлютило "Ісламську державу" (ІДІЛ). Тому Росію вже не оминуть наступні теракти. Перший теракт показав, що навіть невелика група підготовлених терористів здатна здійснити теракт на російській території та безкарно залишити місце злочину.

"Важливо те, що ІДІЛ вже попередив, що публічні тортури мусульман, яким їх піддали російські спецслужби, неодмінно буде покарано. Наступні теракти у Росії – неминучі. Росте рівень терористичної загрози у самій Росії. Він визначений фактично як "неминучий". Росія зробила все для того, щоб розізлити терористів з ІДІЛ", – наголосив офіцер ЗСУ.

Переслідування мігрантів з Середньої Азії

Після теракту у "Крокусі" у Росії тривають цькування та переслідування мігрантів з Таджикистану. Загалом у країні-агресорці проживає чимало мігрантів з Середньої Азії. Офіцер ЗСУ вважає, що така ксенофобія створить проблему для самої Росії.

Ксенофобські дії, переслідування викличуть зворотну реакцію. Чим більше буде цькування та переслідування громадян Середньої Азії, тим сильнішою буде відповідь. Російські спецслужби своїми актами терору будуть перетворювати мирних людей у прибічників ІДІЛ, які пізніше будуть вбивати самих росіян,

– переконаний Березовець.

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