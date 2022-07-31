росія після цинічного теракту в Оленівці запросила туди експертів ООН і Червоного Хреста

росіяни 29 липня підірвали колонію в Оленівці, де утримували полонених українських військових. Після брехні та намагань звинуватити в цьому Україну росія цинічно запросила на місце теракту експертів ООН і Червоного Хреста.

Відповідну заяву оприлюднило міністерство оборони країни-агресорки, повідомляє 24 канал. Раніше в ООН заявляли, що готові скерувати своїх експертів в Оленівку.

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росія запрошує експертів ООН та Червоного Хреста в Оленівку

У міністерстві оборони росії повідомили, що країна-терористка офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в Оленівку.

У цинічній заяві міністерства мовиться, що це необхідно для "проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО", адже там загинули багато українських військових, як потрапили в полон до росіян.

Окупанти досі намагаються звинуватити в ударі ЗСУ, попри те, що фактично зізналися у скоєному. російські пропагандисти, коментуючи загибель полонених українських бійців, заявили, що працівники колонії не постраждали. Однак такого не сталося б, якби винною була саме Україна, адже бойовики просто не встигли б втекти.

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Що цьому передувало

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