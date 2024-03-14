Теракти були перед кожними виборами: російський ексрозвідник розповів про злочини Кремля
Низка країн раніше попереджала про можливі теракти у Москві, але нічого не відбулося. Однак Путін цілком може влаштувати їх напередодні виборів.
Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін може влаштувати перед так званими "виборами" все що завгодно.
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Чого очікувати від теперішніх виборів
У 1999 році, коли Путін став прем'єром, він почав створювати атмосферу терору. Це все робилося разом з Ніколаєм Патрушевим, який замінив Путіна на посаді директора ФСБ.
Вони зробили це, щоб активізувати війну з Чечнею, аби Путіна обрали президентом. Далі були теракти на Дубровці, Беслан тощо. За усім цим стоять великі вуха путінських спецслужб. У 2018 році він напередодні виборів також влаштував не зовсім теракт, але публічну розправу над Сергієм Скрипалем та його дочкою,
– сказав Жирнов.
Можна назвати десятки імен, яких вбив путінський режим за час свого правління. Це і Олександр Литвиненко, і Ганна Політковська тощо.
Цього року Путін теж може щось схоже здійснити напередодні так званих "виборів", які відбудуться вже у березні. Але ситуація вже дещо інша, адже Росія перебуває у повномасштабній війні з Україною. І тут можуть статися вже інші цікаві "сюрпризи" для Путіна на кшталт рейду російських добровольців.
Ситуація в Росії: коротко
- Ще 7 березня посольства США, Великої Британії та Німеччини повідомляли про небезпеку в Москві. Там зазначали, що є велика загроза терористичних актів.
- На той час в Москві збільшили кількість патрульних груп. А силовиків перевели на посилений режим роботи.
- Представники "Свободи Росії" та РДК звернулися до своїх громадян. Вони зазначили, що змушені бити по воєнних позиціях російської армії у Бєлгороді та Курську. Там закликали людей евакуюватися з міст.