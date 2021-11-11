Це зробили на позачерговому засіданні міськради, яке відбулося 11 листопада в прямому ефірі. Усі депутати голосували анонімно.

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Голоси рахувала комісія

Сам Ігор Терехов у голосуванні участі не брав. Ймовірно, це зумовлено конфліктом інтересів. Оскільки для заповнення бюлетенів створили лише 2 кабінки, там утворилася велика черга депутатів.

Терехова усунули від повноважень
Депутати стоять у черзі на голосування / Фото телеграму "Веха"

Підрахунком голосів займалася комісія з 9 народних обранців:

  • Надія Тимофєєва (Блок Кернеса "Успішний Харків");
  • Вікторія Китагородська (Блок Кернеса "Успішний Харків");
  • Олена Табовіна (Блок Кернеса "Успішний Харків");
  • Тетяна Цибульник (Блок Кернеса "Успішний Харків");
  • Дмитро Хивренко (ОПЗЖ);
  • Олег Абрамичев ("Європейська Солідарність");
  • Андрій Тимчук ("Слуга народу");
  • Анатолій Бабичев (Блок Світличної "Разом");
  • Сергій Світличний (Партія Шарія).

Терехова усунули від повноважень
Процес голосування у міськраді Харкова / Фото Суспільного

Які були результати голосування

Загалом голосували 69 депутатів із 84. Тобто не отримали бюлетені 15 людей. Як результати голосування:

  • за – 63;
  • проти – 3;
  • утримались – 2.

Також 1 бюлетень визнали недійсним. Окрім цього, представник партії "Блок Світличної Разом Харків" заявив, що їх фракція не голосувала.

Коротко про роботу Терехова у міськраді

Політик почав працювати в мерії Харкова ще у 2010 році. Спершу він обіймав посаду заступника міського голови. А вже у вересня 2015 року Терехов став першим заступником мера.

А ось посаду секретаря міськради він обійняв 9 грудня 2020 року. Слід зазначити, що це сталося після подання Геннадія Кернеса, яке надійшло в електронному вигляді. Тодішній міський голова тоді перебував у берлінській клініці "Шаріте", в яку потрапив через ускладнення коронавірусу. Детальну біографію Ігоря Терехова читайте за посиланням.