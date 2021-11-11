Це зробили на позачерговому засіданні міськради, яке відбулося 11 листопада в прямому ефірі. Усі депутати голосували анонімно.
Зауважте На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов
Голоси рахувала комісія
Сам Ігор Терехов у голосуванні участі не брав. Ймовірно, це зумовлено конфліктом інтересів. Оскільки для заповнення бюлетенів створили лише 2 кабінки, там утворилася велика черга депутатів.
Депутати стоять у черзі на голосування / Фото телеграму "Веха"
Підрахунком голосів займалася комісія з 9 народних обранців:
- Надія Тимофєєва (Блок Кернеса "Успішний Харків");
- Вікторія Китагородська (Блок Кернеса "Успішний Харків");
- Олена Табовіна (Блок Кернеса "Успішний Харків");
- Тетяна Цибульник (Блок Кернеса "Успішний Харків");
- Дмитро Хивренко (ОПЗЖ);
- Олег Абрамичев ("Європейська Солідарність");
- Андрій Тимчук ("Слуга народу");
- Анатолій Бабичев (Блок Світличної "Разом");
- Сергій Світличний (Партія Шарія).
Процес голосування у міськраді Харкова / Фото Суспільного
Які були результати голосування
Загалом голосували 69 депутатів із 84. Тобто не отримали бюлетені 15 людей. Як результати голосування:
- за – 63;
- проти – 3;
- утримались – 2.
Також 1 бюлетень визнали недійсним. Окрім цього, представник партії "Блок Світличної Разом Харків" заявив, що їх фракція не голосувала.
Коротко про роботу Терехова у міськраді
Політик почав працювати в мерії Харкова ще у 2010 році. Спершу він обіймав посаду заступника міського голови. А вже у вересня 2015 року Терехов став першим заступником мера.
А ось посаду секретаря міськради він обійняв 9 грудня 2020 року. Слід зазначити, що це сталося після подання Геннадія Кернеса, яке надійшло в електронному вигляді. Тодішній міський голова тоді перебував у берлінській клініці "Шаріте", в яку потрапив через ускладнення коронавірусу. Детальну біографію Ігоря Терехова читайте за посиланням.