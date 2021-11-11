Це зробили на позачерговому засіданні міськради, яке відбулося 11 листопада в прямому ефірі. Усі депутати голосували анонімно.

Зауважте На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов

Голоси рахувала комісія

Сам Ігор Терехов у голосуванні участі не брав. Ймовірно, це зумовлено конфліктом інтересів. Оскільки для заповнення бюлетенів створили лише 2 кабінки, там утворилася велика черга депутатів.



Депутати стоять у черзі на голосування / Фото телеграму "Веха"

Підрахунком голосів займалася комісія з 9 народних обранців:

Надія Тимофєєва (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Вікторія Китагородська (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Олена Табовіна (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Тетяна Цибульник (Блок Кернеса "Успішний Харків");

Дмитро Хивренко (ОПЗЖ);

Олег Абрамичев ("Європейська Солідарність");

Андрій Тимчук ("Слуга народу");

Анатолій Бабичев (Блок Світличної "Разом");

Сергій Світличний (Партія Шарія).



Процес голосування у міськраді Харкова / Фото Суспільного

Які були результати голосування

Загалом голосували 69 депутатів із 84. Тобто не отримали бюлетені 15 людей. Як результати голосування:

за – 63;

проти – 3;

утримались – 2.

Також 1 бюлетень визнали недійсним. Окрім цього, представник партії "Блок Світличної Разом Харків" заявив, що їх фракція не голосувала.

Коротко про роботу Терехова у міськраді

Політик почав працювати в мерії Харкова ще у 2010 році. Спершу він обіймав посаду заступника міського голови. А вже у вересня 2015 року Терехов став першим заступником мера.

А ось посаду секретаря міськради він обійняв 9 грудня 2020 року. Слід зазначити, що це сталося після подання Геннадія Кернеса, яке надійшло в електронному вигляді. Тодішній міський голова тоді перебував у берлінській клініці "Шаріте", в яку потрапив через ускладнення коронавірусу. Детальну біографію Ігоря Терехова читайте за посиланням.