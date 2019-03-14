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      Територія впливу на південний фланг НАТО, – Чубаров розповів для чого Росії Крим

      670 Читать новость на русском
      Рефат Чубаров
      Рефат Чубаров / 24 канал

      Російська Федерація використовує Крим як територію, за допомогою якої вона може максимально впливати на південному фланзі НАТО. Російський вплив завдяки анексованому Криму тепер охоплює і басейн Чорного моря, і Середземного.

      Саме тому Росія зараз максимально зміцнює півострів як свій форпост. Там їй не потрібні люди, які не згодні з окупацією Криму. Про це розповів глава Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю "Новому времени".

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      Незгодні повинні бути витіснені з Криму. І це відбувається шляхом систематичних репресій. Це не тільки залякування, обшуки й арешти. Це – неможливість розвитку, коли Крим покидають підприємці,
      – наголосив Чубаров.

      Натомість Росія заселяє окупований півострів своїми громадянами. Це – додатковий фактор, який дозволить їй утримувати Крим у разі деокупації.

      "Крім сучасних зенітно-ракетних комплексів, РФ розмістила там ще сотні тисяч людей, своїх громадян, значення яких не менше, ніж вся ця зброя. Бо зброю можна знищити або вивезти, а ось з людьми, які перебувають на цій території, дуже важко щось зробити", – пояснив глава Меджлісу.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      Що роблять окупанти з анексованим Кримом? 

       

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Рефат Чубаров НАТО Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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