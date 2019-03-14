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      Территория влияния на южный фланг НАТО, – Чубаров рассказал для чего России Крым

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      Рефат Чубаров
      Рефат Чубаров / 24 канал

      Российская Федерация использует Крым как территорию, с помощью которой она может максимально влиять на южном фланге НАТО. Российское влияние благодаря аннексированному Крыму теперь охватывает и бассейн Черного моря и Средиземного.

      Именно поэтому Россия сейчас максимально укрепляет полуостров, как свой форпост. Там ей не нужны люди, которые не согласны с оккупацией Крыма. Об этом рассказал глава Меджлиса Рефат Чубаров в интервью "Новому времени".

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      Несогласные должны быть вытеснены из Крыма. И это происходит путем систематических репрессий. Это не только запугивание, обыски и аресты. Это – невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели,
      – подчеркнул Чубаров.

      Зато Россия заселяет оккупированный полуостров своими гражданами. Это – дополнительный фактор, который позволит ей удерживать Крым в случае деоккупации.

      "Кроме современных зенитно-ракетных комплексов, РФ разместила там еще сотни тысяч людей, своих граждан, значение которых не меньше, чем всего этого оружия. Потому что оружие можно уничтожить или вывезти, а вот с людьми, которые находятся на этой территории, очень трудно что-то сделать", – пояснил глава Меджлиса.

      Что известно про аннексию Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      ЧТО ДЕЛАЮТ ОККУПАНТЫ С АННЕКСИРОВАННЫМ КРЫМОМ?

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Рефат Чубаров Новости Крыма Аннексия Крыма НАТО
      Источник: 24 Канал
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