Термінове звернення Байдена на тлі загострення на Донбасі: головні тези

Уже вдруге за останній тиждень президент США Джо Байден виступив з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні. Виступ глави Білого дому стосується оновленої інформації щодо безпекової ситуації довкола нашої держави.

Звернення президент США почав зверння 23:55 за київським часом. Американський лідер уже виступав з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні 15 лютого.

Зауважте Загострення на Донбасі – це частина російського сценарію, – Блінкен

Головні тези Байдена

Росія дезінформує світ

Президент США наголосив на необхідності бути єдиними з Європейським Союзом на фоні швидкої ескалації в Україні. Байден підкреслив, що Росія вдається до дезінформації, коли говорить про те, що Україна обстрілює населені пункти на Донбасі, а не бойовики.

Це тактика проти України,

– наголосив Байден.

Росія хоче напасти на Україну

Байден заявив, що Росія не відмовилася від планів напасти на Україну. За його словами, Кремль може наважитися на наступ на українську столицю – Київ.

Глава Білого дому наголосив на тому, що російські війська оточили Україну зі сторони як своїх кордонів, так і з Білорусі.

Ми говоримо про це не тому що ми хочемо конфлікту, ми говоримо про це, щоб усунути будь-які підстави які могли б бути використаними росіянами для виправдання своєї агресії,

– підкреслив Байден.

Як і в попередньому зверненні, Байден наголосив, що якщо Росія нападе на Україну, то це стане війною за її власним вибором. Однак глава Білого дому закликає Кремль обрати дипломатію.

США не надсилатимуть своїх військ

Байден висловив рішучу підтримку Україні. Однак американських військових до України не надсилатимуть. Попри те, Вашингтон надає Києву допомогу в вигляді озброєння, гуманітарної підтримки та інші гарантії.

Також допомогу Україні надаватимуть члени НАТО.

Проти Росії введуть санкції

Президент США вкотре наголосив на тому, що агресія Росії матиме серйозні наслідки, адже на неї чекатимуть санкції. Крім того, агресія означатиме відмову від дипломатичних перемовин.

Байден додав, що зустріч Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова не відбудеться наступного тижня, якщо Кремль наважиться на ескалацію.

Захід об'єднаний і рішучий. Ми готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона наважиться на вторгнення,

– наголосив Байден.

Світ об'єднаний

За словами Байдена, США, Європа та світ об'єднаний перед російською загрозою. Тому у Кремля зараз є вибір.

Перед Росією є вибір між війною і стражданнями та дипломатією,

– заявив Байден.

Путін ухвалив рішення про напад

Байден заявив, що має підстави вважати, що очільник Кремля Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну. Однак глава Білого дому зауважив, що Путін не наважиться на використання ядерної зброні навіть попри проведення ядерних навчань 19 лютого.

Я вважаю, що він хоче переконати світ, що він може змінити динаміку в Європі, але він не може цього зробити,

– зазначив Байден.

Наприкінці президент США наголосив, що він опирається на дані американської розвідки.

Термінове звернення Джо Байдена: дивіться відео

Загострення на Донбасі: головне

Росія заявляє про відведення частини військ від українських кордонів, однак у Пентагоні США навпаки переконують, що Кремль лише нарощує свою силу.

Водночас бойовики на Донбасі почали вдаватися до активних провокацій. Від ранку 17 лютого вони нахабно порушують режим припинення вогню. За цю добу російські найманці 60 разів атакували позиції наших захисників. У більшості випадків вони використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Командувач ООС Олександр Павлюк наголосив, що українські військові відкривають вогонь у відповідь лише якщо є загроза життю та здоров'ю наших військових.

Крім того, Павлюк наголосив, що головною метою бойовиків є провокація наших військових на активні бойові дії, щоб потім звинуватити нашу країну в ескалації.

Поки російські найманці вдавалися до провокацій, Радбез ООН зібрався для обговорення мінських домовленостей. Ініціатором засідання стала Росія, яка зараз головує в Радбезі.

На засідання прийшов і держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час свого виступу він заявив, що Росія готує провокації для виправдання можливого вторгнення.

18 лютого ситуація на Донбасі залишилася напруженою. Станом на 17:00 бойовики 53 рази обстріляли українські позиції. Крім того, ватажки бойовиків оголосили про евакуацію мешканців окупованих територій до Росії

Більше про ситуацію на Донбасі у випуску "На цю хвилину": дивіться відео