Мешканці одного з тернопільських будинків домоглися вимкнення світла у сусідів
Джерело:Святослав Журовський
Одному з тернопільських будинків "пощастило" й там не вимикали електроенергію. Проте сусідам це не подобалося.
Про це написав Святослав Журовський, який раніше створив мапу електропостачання Тернополя. Він зазначив, що світло у будинку не вимикали через те, що поряд працює пекарня.
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"Будинок на провулку Цегельний 1-д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі й тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!", – зазначив Журовський.
Чому у сусідів є світло
Постачальник електроенергії Yasno пояснив, що причина наявності чи відсутності світла у лініях електропередач. Зазначили, що у будинках (або навіть під'їздах) можуть бути кілька ліній електромереж. Відтак, будинки належать до різних груп і мають різні графіки вимкнення світла.
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