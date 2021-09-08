Терор триває: окупанти в Криму влаштували нові обшуки і затримали ексчлена Меджлісу

У Сімферополі провели обшуки у колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсеітова. Після цього чоловіка повезли у невідомому напрямку.

Обшук відбувся у селищі Молодіжне ввечері 7 вересня. Про це повідомила громадська організація "Кримська солідарність".

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Біля будинку були дві машини

Вчора о 20:30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу, – повідомили джерела громадській організації.

Згодом дві машини та "Газель" проїхали за адресою Карасу, 6. Є інформація, що ані Менсеітов, ані члени його сім'ї наразі на телефонні дзвінки не відповідають.

Що відомо про Ельдара Менсеітова

Менсеітов був членом Меджлісу по Сімферопольському району. У червні 2018 року Менсеітов свідчив на користь сторони захисту в Армянському суді у справі Мустафи Джемілєва. Його в окупованому Криму судили заочно.

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