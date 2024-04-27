Терор завжди повинен програвати, – Зеленський відреагував на масовану атаку
Джерело:Володимир Зеленський
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку, яку здійснили ворожі війська вночі 27 квітня.
На тлі масованої атаки гарант зазначив, що у світу є можливості, щоб допомогти збивати ракети та безпілотники окупаційних військ. За його словами, це абсолютно реально.
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Терор завжди повинен програвати
Президент України зазначив, що протягом ночі окупанти запустили 34 ракети, частину з яких вдалося збити.
Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості,
– підкреслив гарант.
Він наголосив, що важливими є системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.
"Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя", – заявив лідер України.
Президент також подякував США і кожному з партнерів за рішення на підтримку нашої держави та людей. "Маємо зробити все, щоб життя перемогло", – резюмував президент.
Які ракети застосовував ворог для атаки по Україні та скільки вдалося збити
В Повітряних силах розповіли, що усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область, що в Росії);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області)
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей Росії);
- 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Українським захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 6 крилатих ракет "Калібр".