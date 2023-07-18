Терорист Гіркін впав у депресію через вибухи на Кримському мосту та облаяв Путіна
Російський терорист Ігор Гіркін прокоментував вибухи на Кримському мосту. Він засумував та заявив, що йому нічого додати до того, що він говорив після атаки на міст у жовтні 2022 року.
Тоді російський терорист написав, що "битимуть ще". Цього разу він в телеграм-каналі повторив свої слова та назвав Владіміра Путін "боягузливим бездарою", пише 24 Канал.
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Гіркін обізвав та розкритикував Путіна
Мені нема чого додати до того, що написав після минулої атаки на Кримський міст: "Битиму ще". Битиму ще. Більше, далі, сильніше. Поки дивовижні придурки в Кремлі не зрозуміють, що не буде договорнячків, що партнери їх не зрозуміють і не пробачать і що у війні треба "перемагати",
– побідкався Гіркін.
Далі російський терорист взявся до їхнього диктатора. Він сказав, що 23 роки на чолі Росії перебуває нікчема, який зумів "пустити пилюку в очі" значній частині населення.
"Але ще 6 років при владі цього боягузливого бездару країна не витримає. І єдине, що він міг би зробити "під завісу" корисного (щоб не покрити своє ім'я вічною ганьбою в історії, як іудушка-Горбі) – це забезпечити передачу влади комусь по-справжньому дієздатному та відповідальному", – написав Гіркін.
Проте він додав, що Путіну це навіть на думку не спало.
"А якщо й прийде – то "вміння обирати соратників" ми вже бачили багато разів…", – зауважив терорист.
Вибухи на Кримському мосту
- Два вибухи на Кримському мосту пролунали в ніч проти 17 липня та пошкодили опори споруди Путіна.
- У диктатора тільки посеред дня відреагували на вибухи. Зокрема, Путін заявив про нараду та закликав буцімто організувати роботи щодо "руху транспорту та ремонту Кримського мосту".
- Хоча джерела 24 каналу пояснювали, що Росія не зможе відновити повноцінний рух на Кримському мосту. На це потрібно 1 – 2 роки. Навіть, якщо це зроблять поспіхом і без дотримання технологій, то можуть за рік встигнути, проте міст буде вкрай небезпечний для використання.
- Сам Путін, забрехавшись про Кримський міст, публічно осоромився. Він вимагав від російського уряду, міністерства оборони та ФСБ пропозицій, як обороняти Кримський міст.