Терористи, яких треба знищувати, – Токаєв зробив цинічну заяву про мітингувальників у Казахстані

Касим-Жомарт Токаєв здається остаточно втратив зв'язок із реальністю та назвав громадян Казахстану, які вийшли на протести, "терористами" та "бандитами".

Політик віддав наказ військовим стріляти на ураження, відмовившись проводити перемовини з протестувальниками для мирного вирішення ситуації. Про це він заявив у своєму зверненні 7 січня.

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На цьому Токаєв не зупинився і назвав казахстанських мітингувальників "злочинцями" й "убивцями".

Нам довелося мати справу з озброєними та підготованими бандитами, як місцевими, так й іноземними. Саме з бандитами та терористами і їх треба знищувати,

– цинічно сказав президент Казахстану.

Окрім цього, він додав, що силовики морально та технічно готові виконувати поставлене завдання.

Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані – 2 500 "миротворців".

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