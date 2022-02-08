"Терпи, моя красуне": у Путіна пояснили, що він мав на увазі, коли звертався до Зеленського
Джерело:Интерфакс
У Кремлі заявили, що Володимир Путін не слухав пісні гурту "Красная плєсєнь". Хоча напередодні він саме з неї процитував рядок, коли говорив про мінські домовленості.
Після таких слів Путіна у них вбачали навіть "недобрий натяк на сексуальний підтекст". Інцидент прокоментував прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков у звичній риториці перекручування.
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Президент мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо є підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати. Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою мовою,
– заявив Пєсков.
За його словами, Путіну також невідомий гурт "Красная плєсєнь". Мовляв, це в Росії фольклор такий.
Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цієї групи. Думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив це з російського фольклору,
– сказав прессекретар Путіна.
Колектив "Красная плесень"– радянський музичний панк-рок гурт, який заснували у Ялті в 1989 році. Відомий тим, що виконував пісні з матюками, частівки, казки, музичні пародії та анекдоти. У гурту є пісня "Щоб гість не йшов". Припускають, що саме з неї Путін використав рядки, звертаючись до президента України. У приспіві композиції мовиться: "Спить красуня в труні, я підкрався ( ненормативна лексика), подобається чи не подобається, спи моя красуне".
Останні заяви Путіна
- Володимир Путін цинічно пропонував Петру Порошенку "приєднатися до Віктора Януковича". Він із певним сарказмом заявляв, що Росія може надати йому "політичний притулок".
- Також нещодавно пролунала й заява щодо окупованого Криму. На думку Путіна, Україна нібито повертатиме півострів воєнним шляхом.
- У Кремлі до того ж зухвало стверджували, що втрата Росією доступу до долара може спровокувати "громадянську війну" в Україні. Нібито розмови про наслідки для Росії тільки "напружують ситуацію".
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