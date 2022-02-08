"Терпи, моя красунечко": як Путін маніпулював темою України на перемовинах із Макроном

Глави держав Франції та Росії у Кремлі наживо поспілкувалися 7 лютого. Чи не центральною темою розмови Еммануеля Макрона та Володимира Путіна була Україна.

Зокрема, як зауважив 24 канал, мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Крим, концентрація військ Росії біля українських кордонів. Усіма цими темами Путін, зауважимо, у звичному для себе стилі цинічно маніпулював.

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Маніпуляція Кримом

На пресконференції після розмови з Макроном Путін заявив (причому вже не вперше на тижні): якщо Україна вступить в НАТО, то може спробувати військовим шляхом відібрати собі назад окупований Росією Крим.

І, мовляв, тоді почнеться війна Альянсу з Росією.

Я хочу вас запитати: ви хочете воювати з Росією? Запитайте своїх читачів, глядачів: "Ви хочете, щоб Франція воювала з Росією?" А так і буде!

– сказав президент Росії, у такий спосіб озвучивши приховану погрозу Європі.

Ясна річ, Володимир Путін намагається переконати світ, що винуватою у всьому є і буде Україна, а не Росія. Хоча усі знають і на власні очі бачили, як саме Росія окупувала український Крим та розв'язала війну на Донбасі.

сам факт порушення суверенітету та кордонів України й окупації Криму Путін пояснив не менш цинічно: мовляв, Росія просто не мала вибору,– бо в Україні стався "кривавий переворот" у 2014, і тому довелося йти "захищати" людей у Криму.

Дивуватися не будемо. З 2014 року ми чуємо з Кремля саме цю риторику, але весь цивілізований світ знає, що у ній немає ані слова правди:

Українська влада обрана демократичним шляхом (на відміну від Росії).

А Крим Путін відібрав, нахабно скориставшись ослабленістю України та її армії, яку за роки правління створив президент-утікач (саме, до речі, у Росію) Віктор Янукович.

Маніпуляція мінськими домовленостями

Далі Володимир Путін, аби приховати агресію Росії, перевів стрілки на Україну – мовляв, це саме наша країна вже "двічі намагалася" і може намагатися знову "розв'язати проблему Донбасу силовим шляхом".

Після чергового провалу виникли мінські угоди, підкріплені резолюцією Радбезу ООН. Так будуть виконувати чи ні?

– запитав Путін у простір, натякаючи, що це начебто Україна ці домовленості не виконує.

Насправді ж, звісно, їх не виконує Росія – починаючи з першого ж пункту про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Усі спроби цього досягти з боку України зривають бойовики, фінансовані та повністю контрольовані Кремлем.

А проте Путін продовжує цинічно стверджувати, що Росія двома руками й ногами за мінські домовленості, а "Україна взяла курс на демонтаж" цих угод". Ось як це обернув Путін:

Він сказав, що влада у Києві "то заявляє, що буде дотримуватися (Мінська-2, – 24 канал), то – що це зруйнує їхню країну".

Дійсно, такі заяви лунали від української влади, але вони не є суперечливими, якими їх намагається показати Кремль: насправді Київ має чітку позицію – мінські угоди треба виконувати, але не в тому порядку, який вимагає Путін.

Нагадаємо, центральна розбіжність – це вибори на Донбасі, які мають відбутися після деокупації, за позицією України, або до деокупації, за позицією Росії, яку Україна з очевидних причин прийняти не може (вибори під дулами автоматів проросійських бойовиків – не варіант).

Далі – більше. У коментарі щодо мінських угод російський президент дозволив собі порівняти Україну з "красунечкою", якій треба "терпіти".

Президент чинний (Володимир Зеленський, – 24 канал) недавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих мінських угод. Але, "подобається, не подобається – терпи, моя красунечко". Треба виконувати. Інакше не вийде,

– заявив Путін.

після зустрічі з Путіним президент Франції Еммануель Макрон поїде до України та зустрінеться з Володимиром Зеленським. Цілком імовірно, теми розмови глав держав будуть суміжними – російська загроза та мінські домовленості.

Що цікаво:

У цьому ж виступі Путін несподівано заявив, що готовий надати п'ятому президентові України Петру Порошенку "політичний притулок".

А дещо раніше у Кремлі підняли лемент, що Україна нібито хоче розмістити під Харковом протиракетні комплекси.

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