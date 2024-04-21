Не вся Палата представників вітала допомогу Києву: відео ганебної поведінки Тейлор Грін

Палата представників США 20 квітня проголосувала за військову допомогу Україні, проте не всі виступили "за". Зокрема, "проти" голосували 112 конгресменів.

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка відома своєю ультраправою та антиукраїнською позицію, після головування яскраво демонструвала, що вона проти допомоги. Перед цим вона пропонувала правку "зменшити кожну суму в цьому законі до нуля".

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Як реагувала на результати голосування республіканка Тейлор Грін

Республіканка-конгресменка Марджорі Тейлор Грін після голосування за пакет військової допомоги Україні у Палаті представників США демонструвала, що вона не підтримує це рішення.

Реакція Тейлор Грін на допомогу Україні: дивіться відео

До речі, троє конгресменок запропонували правки в документ про військову підтримку України на майже 61 мільярд доларів. Зокрема:

Марджорі Тейлор Грін запропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля";

Вікторія Спартц, яка родом з Чернігівщини, пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, пов'язані з програмою PDA, що дозволяє Білому дому виділяти ЗСУ зброю зі складів армії США;

Кет Каммак хотіла скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

Правку про заборону використання коштів Фонду підтримки економіки для виплати пенсій пропонував Кевін Герн. Проте він сам відкликав свою правку.

Більшість у Палаті представників США дуже радісно сприйняла голосування за підтримку України. Конгресмени у залі скандували "Україна". Також вони тримали в руках жовто-сині прапори, тож навіть отримали зауваження від спікера Майка Джонсона. Політик зазначив, що конгресмени не мають права використовувати прапори інших країн у залі для голосувань, тому що це порушує регламент. Він закликав сховати стяги. Окрім того, там навіть лунали слова з вірша Шевченка.

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Що відомо про позицію та заяви Тейлор Грін