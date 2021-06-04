Результат тортур, – Тихановська і NЕХТА відреагували на "інтерв'ю" Протасевича

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та засновник телеграм-каналу NЕХТА Степан Путило відреагували на "інтерв'ю" затриманого Романа Протасевича. Вони наголосили, що таке "зізнання" активіста стало результатом тортур.

Реакція Тихановської

Політикиня наголосила, що до затриманого активіста використовували тортури. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з мером Варшави.

Важливо Головне з "інтерв'ю" Романа Протасевича: про що говорив і чи можна вірити сказаному

За словами Тихановської, подібні відеозаписи із "зізнаннями" білоруських опозиціонерів час від часу з'являються.

Ми повинні розуміти, в яких умовах перебувають ці люди. До них застосовують тортури і насилля. Через це ми не повинні вірити висловлюванням Романа Протасевича, оскільки розуміємо, як його примусили це сказати,

– сказала опозиціонерка.

Силовики використовували до Протасевича медикаменти, – Путило

Степан Путило назвав "інтерв'ю" Протасевича результатом нестерпних тортур і "грамотно викликаними у Романа переконаннями про тотальну зраду з боку його колишнього оточення", пише Forbes.

"Ми знаємо, що перед подібними допитами використовують і психологічний вплив, і спеціальні медичні препарати, відповідні психоемоційного стану і характеру Романа – для підвищення його балакучості і розвитку бурхливої фантазії на підставі одного разу почутих чуток", – наголосив Путило.

Він зауважив, що про це може говорити і нервовий зрив Романа в кінці "інтерв'ю".

До теми За Протасевичем і Сапегою у Греції стежили агенти з російськими паспортами, – ЗМІ

Головне про "інтерв'ю" активіста