Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська планує з візитом відвідати Польщу. Зустрінеться вона, імовірно, і з представниками канцелярії прем’єр-міністра країни.

Візит Тихановської до Польщі

Про це в ефірі польського Radio ZET повідомив заступник очільника МЗС Польщі Павел Яблонський. За словами посадовця, візит Тихановської заплановано на 9 вересня – вона відвідає зустріч у Білоруському домі. Серед організаторів заходу є також Кабінет Міністрів Польщі.

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Я знаю, що такі плани є. Думаю, що про деталі повідомлять згодом,

– зауважив Яблонський.

.@paweljabIonski o planach wizyty Swiatłany Cichanouskiej w Polsce: wiem, że takie są plany. Słyszałem, że ma się pojawić. Jeśli o takim wydarzeniu na Facebooku informuje Kancelaria Premiera to prawdopodobnie jest to już ustalone. #gośćRadiaZET — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) September 5, 2020

Додамо, що напередодні Білоруський дім у Польщі у фейсбуці анонсував зустріч із Світланою Тихановською. Сам Білоруський дім розміщується у Варшаві.

Світлана Тихановська зустрінеться з білорусами у Варшаві 9 вересня в 9.00 – рівно через місяць після "виборів" в Білорусі,

– мовиться у дописі.

Також організатори уточнили, що захід за участю Тихановської не відбудеться за адресою, за якою розміщується Білоруський дім. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

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Афіша зустрічі Тихановської з білорусами у Варшаві / Фото взято з фейсбук-сторінки Білоруського дому у Польщі

Зауважимо, що зараз Тихановська вимушено перебуває у сусідній з Білоруссю Литві. За словами політикині, вона повернеться додому у разі повної безпеки і їй, і її родині. Також влада Білорусі має провести перемовини з опозицією та забезпечити проведення поачергових виборів.

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11 серпня вона пішла до ЦВК Білорусі, аби написати заяву щодо оскарження виборів.

Однак згодом із нею зник зв'язок. Крім того, політикиня вийшла з одного з кабінетів і сказала своєму адвокату: "Я ухвалила рішення" та зникла в іншому кабінеті.

та зникла в іншому кабінеті. У ЦВК вона пробула щонайменше 7 годин. Виявилося, що там з нею говорили посадовці силових структур. Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.

Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина. Приблизно опівночі 12 серпня Тихановська вийшла на зв'язок зі своїм штабом. А вранці стало відомим, що вона – у Литві.

Вдень 12 серпня Тихановська записала два відеозвернення. В першому ролику каже, що перед нею стояв важкий вибір і діти – це найголовніше. А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної та ньому Тихановська все читає з папірця.

А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної та ньому Тихановська все читає з папірця. Перед цим у КДБ Білорусі оприлюднили версію, що на Тихановську готували замах . Вже після переїзду пропагандистські ЗМІ видали, що замах на неї готувала начебто її команда. Тому вона і вирішила покинути Білорусь.

. Вже після переїзду пропагандистські ЗМІ видали, що замах на неї готувала начебто її команда. Тому вона і вирішила покинути Білорусь. Навіть після виїзду з Білорусі Тихановська й надалі себе вважає обраним президентом і закликає провести перевибори. Офіційно її підтримали 10,12% , а чинного президента Лукашенка – 80,01%.

, а чинного президента Лукашенка – 80,01%. Крім того, її штаб ініціював створення Координаційної ради. Мета органу – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

щоб не було хаосу та свавілля. Водночас штаб Тихановської розраховує на підтримку зарубіжних партнерів в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче.

в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче. Тим часом, у Білорусі вже 28 день тривають протести. А з 17 числа в країні оголосили загальнонаціональний страйк, який відбувається на майже усіх підприємтсвах – від Белтелерадіокомпанії до Беларуськалію та БелАЗу з МАЗом.

З біографією Світлани Тихановської Ви можете ознайотися за цим посиланням.