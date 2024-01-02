Тікали з палаючого будинку в чому могли: репортаж з місця влучання в Києві

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Зокрема ворог обстріляв Київ 10 "Кинджалами", а також ракетами "Калібр", Х-155, Х-555 та Х-55.

Наразі Київ оговтується після ударів росіян. У Солом'янському районі приблизно о 8 ранку уламок російської ракети влучив на відстані 10 метрів від будинку, розповідає ведуча 24 Каналу Андріана Кучер. Багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень, десятки квартир в ній повністю зруйновані.

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Все захиталось

В Києві 2 січня доволі холодна погода, і вранці жителі були змушені тікати з палаючого будинку в чому могли.

Російські окупанти у такий спосіб ще більше посилюють страждання людей, тероризуючи мирне населення саме взимку.

За повідомленням КМДА, понад 60 ракет було збито силами та засобами ППО, зокрема 10 "Кинджалів"

Так, за словами мешканки цього будинку, вона на початку восьмої прокинулась від того, що її квартира захиталась.

Зараз телевізор не працює, води немає, нічого немає. У темряві зібрала речі, які були. Палало четверте парадне, а живу в п'ятому. Коли я вийшла, рами (віконні – 24 Канал) висіли на деревах. Жах,

– розповіла вона.

На щастя, квартира жінки, яка є громадянкою Росії, не постраждала. За словами, ведучої 24 Каналу, росіяни вбивають і своїх, принаймні намагаються це зробити. Так само кожна людина, яка проживає на території України, неважливо у якому регіоні, є ціллю окупаційної армії.

Оперативно розгорнули штаб

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Водночас біля будинку оперативно розгорнули штаб допомоги постраждалим людям, де усі мали можливість отримати насамперед медичну допомогу на місці, якщо не потребували госпіталізації.

Також люди мали можливість зігрітися, отримати теплий одяг, ковдри та оговтатися від трагедії, яка з ними трапилася.

Крім того, на місці працюють спеціалісти, які надають першу психологічну допомогу постраждалим.

Внаслідок атаки серед жителів будинку, на жаль, є жертви. Жінка похилого віку по дорозі до госпіталю померла від травм. Також рятувальники деблокували тіло другої жертви. Крім того, 49 людей постраждали, усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу. Також рятувальники деблокували і врятували понад 100 жителів цього будинку в Солом'янському районі.

Що відомо про масовану атаку на Київ 2 січня