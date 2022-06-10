Тіла вбитих маріупольців росіяни викидають зі сміттям, холеру лікувати не буде як, – Андрющенко

У Маріуполі після того, як відбулася заміна колаборантів на росіян, прискорилася робота з розбору завалів знищених будинків. Російська окупаційна влада разом з бетоном викидає на сміття тіла загиблих маріупольців.

Ситуація у Маріуполі тільки погіршується

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" озвучив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє 24 канал. За його словами, ситуація у Маріуполі тільки погіршується.

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Він розповів, що в Маріуполі триває робота щодо розборів завалів, яка, за його словами, пришвидшилися після того, як відбулася заміна колаборантів на росіян.

Росіяни розбирають завали, не дістаючи людей, та без пошуку тіл загиблих,

– сказав Андрющенко.

Радник Вадима Бойченка зазначив, що в Маріуполі знищено сотні будинків. Окупанти разом зі сміттям викидають тіла загиблих маріупольців на сміттєвий полігон.

Раніше у Маріупольській міській раді інформували, що майже під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих.

Яка ситуація з холерою

Петро Андрющенко заявив, що українська влада має великий виклик щодо холери та виникнення епідемії в Маріуполі. Він наголосив, що з боку окупаційної влади немає ніякої реакції на загрози попри те, що про епідемію вже попереджала й Велика Британія.

За словами Андрющенка, ситуація дуже загрозила через умови, які виникли у Маріуполі внаслідок обстрілів, та ставлення Росії. Він зазначив, що через холеру в Маріуполі можуть бути тисячі смертей.

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Радник мера Маріуполя заявив, що в місті немає ліків та людей, які б могли лікувати хворих. За його словами, поодинокі випадки холери, які вже фіксують у місті, можуть призвести до епідемії.

Андрющенко розповів, що російські окупанти не допускають Україну до Маріуполя. Тому українська влада звертається до міжнародних організацій, щоб вони втрутилися у ситуацію.

Росіяни не прибирають тіла свої

Російські окупанти начхали на тіла мирних жителів і навіть на своїх полеглих товаришів. Зокрема, мережу облетіло фото з тілом російського військового, яке продовжує перебувати у воронці від удару.

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Коментуючи те, що росіяни не забирають свої тіла, Андрющенко сказав, що "це постійне питання без відповіді". На його думку, це потрібно оцінювати крізь нелюдські погляди росіян, а не з гуманістичним підходом українців.

Радник Вадима Бойченка заявив, що станом на 9 червня тіло російського військового продовжувало лежати у Лівобережному районі Маріуполя поряд із селищем Виноградне.

Яка ситуація у Маріуполі

Російське вторгнення призвело до гуманітарної та екологічної катастрофи у Маріуполі. У середині травня у ВООЗ попереджали, що через відсутність води у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.

9 червня у ВООЗ заявили, що в Маріуполі дійсно може виникнути холера, але наразі не підтверджують її спалах.

Андрющенко 6 червня підтвердив інформацію, що окупаційна влада закриває Маріуполь на карантин через епідемію. За його словами, росіяни у Ростові-на-Дону розгортають інфекційні відділення, в яких готуються приймати своїх військових.

Також окупанти заборонили купатися в Азовському морі.

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