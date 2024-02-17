Тіло мало бути в морзі в Салехарді, і його там немає, – команда Навального

Команда Олексія Навального тільки 17 лютого підтвердила смерть опозиціонера. Однак вони не можуть знайти його тіла.

Спочатку прессекретарка політика Кіра Ярмиш заявила, з посиланням на співробітника колонії, що тіло Навального Кремль тримає у Салехарді. Проте за годину повідомила нові дані, пише 24 Канал.

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Що кажуть в команді Навального про те, де його тіло

Адвокат та мати Олексія приїхали до салехардського моргу. Він закритий, попри запевнення колонії, ніби він працює і тіло Навального знаходиться там. Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні (17 лютого – 24 Канал) дзвонить. Тіла Олексія у них у морзі немає,

– заявила Ярмиш.

Водночас директор заснованого Олексієм Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов також написав про це, заявивши, що "колонія обманула".

"Сказали, що тіло у морзі Салехарда. Там кажуть, що тіла нема", – пояснив Жданов.

Інформацію про місце, куди Кремль відправив тіло Навального, команді повідомив "співробітник колонії".

Ярмиш писала, що він сказав, що нібито тіло Навального у Салехарді, адже його "забрали слідчі слідчого комітету", які "проводять із ним "дослідження".

Коротко про смерть Навального