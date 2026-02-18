За допомогою автодрабини рятувальники зняли тіло з даху та передали працівникам поліції. Про це повідомили в ДСНС.
Як тіло жінки опинилося на даху?
У ніч на 18 лютого о 00:15 рятувальники виїжджали для надання допомоги працівникам поліції на вулицю Княгинин у місті Івано-Франківськ.
На даху дванадцятиповерхового житлового будинку було тіло жінки 2000 року народження. Рятувальникам вдалося забрати тіло за допомогою автодрабини.
Рятувальники дістали тіло жінки з даху багатоповерхівки / скриншот з відео ДСНС
Правоохоронці вже встановлюють усі обставини події.
У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату Ф-1 у квартирі, внаслідок чого загинув власник оселі. Зловмисника затримали, його підозрюють в умисному вбивстві.
72-річний чоловік на Рівненщині вбив п'ятьох сусідів-переселенців після побутового конфлікту. Підозрюваного затримали на місці події.
В Одесі у сміттєвому контейнері виявили мертве немовля. 37-річна матір, позбавлена батьківських прав, отримала медичну допомогу в лікарні, слідчі з'ясовують обставини події.