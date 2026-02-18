За допомогою автодрабини рятувальники зняли тіло з даху та передали працівникам поліції. Про це повідомили в ДСНС.

Як тіло жінки опинилося на даху?

У ніч на 18 лютого о 00:15 рятувальники виїжджали для надання допомоги працівникам поліції на вулицю Княгинин у місті Івано-Франківськ.

На даху дванадцятиповерхового житлового будинку було тіло жінки 2000 року народження. Рятувальникам вдалося забрати тіло за допомогою автодрабини.

Рятувальники дістали тіло жінки з даху багатоповерхівки / скриншот з відео ДСНС

Правоохоронці вже встановлюють усі обставини події.

