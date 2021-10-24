Тимчасова заміна НАТО та ЄС: навіщо Україна створює регіональні союзи

Наразі ні Європейський Союз, ні НАТО не дають Україні жодної конкретики щодо вступу. Водночас держава протягом лише 1 року створила 3 регіональні альянси.

"Я гадаю, очевидно, це не станеться завтра, вони не приєднаються", – так перспективи членства України і Грузії в НАТО оцінив очільник Альянсу Єнс Столтенберг. На думку президентки Естонії Керсті Кальюлайд, ми так само далекі і від ЄС.

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За її оцінкою, стати членом європейської сім'ї Україна зможе лише за 20 років. Поки ані в НАТО, ані в Євросоюзі Україна не може домогтися жодної конкретики щодо вступу.

У МЗС створюють регіональні союзи

Відтак в українському Міністерстві закордонних справ взялися за створення регіональних союзів, аби зміцнити безпеку нашої держави і її роль на міжнародній арені.

Ми більше не чекаємо, коли нас кудись запросять. Ми вже сьогодні об'єднуємо навколо України найближчих партнерів і однодумців для того, щоб разом вирішувати цілком конкретні проблеми, які стоять перед Україною і регіоном. Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ

Протягом року Україна створила 3 регіональні альянси. У липні 2020 року – "Люблінський трикутник" за участі Польщі і Литви. Його завдання – сприяти євроінтеграції України і протистояти гібридній агресії Росії.

У жовтні 2020 року в рамках візиту Володимира Зеленського підписали угоду з Туреччиною про утворення оборонного об'єднання, яке отримало назву Квадрига. Україна з турецькими військовиками і політиками працюватиме над гарантуванням безпеки в Чорному морі й над деокупацією Криму.

Туреччина, допомагатиме Україні у наближенні до стандартів НАТО.

А на весні 2021 року Україна, Грузія і Молдова домовилися створити Асоційоване тріо, аби разом просувати вступ до Євросоюзу.

Великий плюс регіональних союзів в тому, що завжди легше разом колективно йти до якоїсь цілі спільної,

– переконаний експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Колись у 7 учасників програми Східного партнерства така була. Однак через 12 років після її запровадження Брюсселем, виявилося, що ані Азербайджан, ані Вірменія, ані Білорусь, яка вийшла з неї у червні 2021 року, більше не прагнуть інтеграції до європейського об'єднання.

Натомість Україна, Молдова і Грузія, які вже давно підписали з Брюсселем угоди про асоціацію, до цього часу плекають сподівання на вступ до ЄС. Втім, Асоційоване тріо, як вважають експерти, не здатне забезпечити Україні досягнення її стратегічної мети.

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Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що це просто тактичне доповнення до стратегії. Водночас Україні потрібно значно швидше розв'язувати ті проблеми, які є на порядку денному.

"Наша ключова проблема – це не стандарти НАТО і ЄС, якісь виробничі чи військові суто. Це якісна демократія і стосунки з Росією", – резюмував експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

Навіщо Україні регіональні союзи: дивіться сюжет 24 каналу

Якісна демократія та протистояння Росії

Якісна демократія залежить виключно від українських політиків, які повинні активніше просувати реформи на рівні законодавства. А от протистояння агресії з боку Росії – це складніше завдання.

Частково у її вирішенні нам можуть допомогти "Люблінській трикутник" і об'єднання Квадрига з Туреччиною. Польща і Литва через "укр-пол-лит комбат" беруть активну участь у підготовці і тренуваннях українських солдатів.

Польські і литовські дипломати на рівні різних структур ЄС і НАТО постійно нагадують західним політикам про небезпеку Росії і необхідність впливати на Москву, аби примусити її діяти в межах міжнародного права.

Туреччина є важливим партнером для нас у Чорному морі. Тут Анкара може стримувати прагнення Кремля взяти під контроль більшу частину чорноморського регіону. Крім того, турецький уряд послідовний у своєму невизнанні окупації Криму.

Чи потрібні регіональні союзи

Втім, як вважають експерти, такі регіональні об'єднання можуть грати лише допоміжну роль у розв'язанні безпекових проблем України, але головного питання вони не розв'яжуть.

"У жодній співпраці, у "Люблінському трикутнику", наприклад, або в регіоні Чорного моря, поглибленій співпраці з Туреччиною, – вони не можуть гарантувати української безпеки, вони можуть щось додати, десь підвищити ціну для потенційного агресора", – заявив Капітоненко.

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Це не означає, що такі регіональні союзи Україні не потрібні. Ситуація у світі змінюється дуже швидко і великі об'єднання переживають серйозні трансформації. У ЄС загострилася криза через вихід Великої Британії.

Проблем об'єднанню додають розбіжності між старою Європою і країнами східного флангу, як Польща і Угорщина. А суперечності всередині НАТО змусили європейських політиків заговорити про створення власної армії задля захисту інтересів об'єднання.

Країни зараз схильні об'єднуватися тимчасово, ситуативно, заради спільних інтересів, прагматичних доволі, а не на ціннісній основі – довготерміновій,

– резюмував Куса.

Приклад цьому Аукус – об'єднання США, Великої Британії і Австралії для протистояння Китаю в тихоокеанському регіоні.

Не стояти осторонь світових трендів

Україні не варто стояти осторонь світових трендів. Наша держава потребує не лише альянсів у політичній і безпековій сферах. Нам необхідно шукати партнерів для протистояння газовому тиску з боку Росії і для розвитку альтернативних джерел енергії.

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І час для цього зараз слушний. В Європі набирає обертів зелений рух. У Німеччині готові виділяти значні кошти на розвиток водневої енергетики. Цим видом пального цікавляться і у Польщі. І обидві країни готові залучити Україну до цих своїх планів.