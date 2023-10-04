Україну ніхто не "зіллє": чому Байден не пожертвує репутацією США в боротьбі з трампістами

Невключення в тимчасовий бюджет Сполучених Штатів 6,1 мільярда допомоги Україні є свідченням розбалансованості політичної системи ключового партнера Києва. Водночас чинна адміністрація розуміє серйозність викликів і докладатиме всіх зусиль для продовження курсу на підтримку України.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політичний діяч зі США, депутат від округу Рок (штат Вісконсин) Юрій Рашкін. На його думку, ситуація із невключенням допомоги Україні в тимчасовий бюджет шкодить репутації Сполучених Штатів, однак парламентарі продовжуватимуть боротьбу за її ухвалення.

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Чи вплине на Україну криза в Сполучених Штатах

У США наближається рік президентських виборів, під час якого пристрасті лише наростають. Зокрема це стосується й надання допомоги Україні, на якій спекулює частина Республіканської партії.

"Я би порадив українцям не переживати через те, що допомога для вас не була включена в тимчасовий бюджет. Україну ніхто не "зіллє", тому що теперішня адміністрація Байдена чітко розуміє, що від ефективності допомоги Україні залежить міжнародна репутація США", – переконаний депутат.

Що відбувається в американському Конгресі Згідно з початковим проєктом тимчасового бюджету, протягом наступних 45 днів США мали надати Україні допомогу в розмірі 6,1 млрд доларів. Однак через протести частини республіканців допомога нашій державі була виключена з підсумкового документу. Як відомо, під час розгляду тимчасового бюджету США була укладена неформальна угода про те, що Демократична партія погоджується виключити з нього допомогу Україні, але натомість за неї буде проголосовано окремо. Про це говорив зокрема і Джозеф Байден, коментуючи ухвалення цього бюджету. Однак, як не дивно, у Республіканській партії незадоволені тим, що спікер Палати представників Маккарті погодився на те, щоб розглянути допомогу Україні пізніше. Виникає парадоксальна ситуація, в якій частина партії, що має більшість, прагне відсторонити від посади нею ж призначеного спікера.

Однак, попри те, що приблизно половина республіканців Палати представників не підтримують продовження допомоги для України, переважна більшість і Сенату, і Палати представників готові голосувати за цю ініціативу.

Чому республіканська партія радикалізується

Важко оминати увагою людей, які потужно підтримуючи гасла Трампа, настільки суттєво впливають на рішення в Конгресі. Однак правда в тому, що без ореолу популярності Трампа ці політики швидко перестануть формувати американський порядок денний.

Вже сьогодні зрозуміло, що Трамп стане кандидатом від Республіканської партії на пост президента США. Його рейтинг підтримки є настільки високим, що він може собі дозволити ігнорувати внутрішньопартійні дебати. І це попри те, що йому загрожує ціла низка кримінальних вироків.

Юрій Рашкін про протистояння в Конгресі Сполучених Штатів: дивіться відео

"Республіканські політики обирають для себе ту позицію, яка з більшою ефективністю допоможе їм перемогти на виборах. Такою є специфіка значної частини округів, на яких традиційно перемагають республіканці. Вона полягає в тому, що для продовження свого мандату їм достатньо виграти внутрішньопартійні праймеріз (адже демократів у цих округах майже ніколи не підтримують – 24 Канал)", – пояснив Рашкін.

Саме тому такі політики не мають анінайменшого сумніву в тому, щоб займати вкрай "праву" позицію, адже їхній електорат це підтримує. Тому єдиний ефективний спосіб протидії радикальним республіканським політикам – це розвиток освіти та критичного мислення.

Як оцінюють тимчасовий бюджет США