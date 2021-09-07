Крім будинку Вілкула, обшукали помешкання заступників міського голови Олександра Катриченко та Євгена Удода, а також депутатки міської ради Вікторії Третяк.

Раніше Ексмер Вілкул очолив міськраду Кривого Рогу замість загиблого Павлова

Що знайшли

Зазначили, що нічого незаконного не виявили. Вилучили телефони та комп'ютери. Крім того, хотіли провести обшуки і за місцем проживання 87-річної тещі Костянтина Павлова Лідії Бишук. Проте її не було вдома, а ламати двері не стали.

У поліції обіцяють згодом прокоментувати обшуки.

Що цьому передувало