Крім будинку Вілкула, обшукали помешкання заступників міського голови Олександра Катриченко та Євгена Удода, а також депутатки міської ради Вікторії Третяк.
Раніше Ексмер Вілкул очолив міськраду Кривого Рогу замість загиблого Павлова
Що знайшли
Зазначили, що нічого незаконного не виявили. Вилучили телефони та комп'ютери. Крім того, хотіли провести обшуки і за місцем проживання 87-річної тещі Костянтина Павлова Лідії Бишук. Проте її не було вдома, а ламати двері не стали.
У поліції обіцяють згодом прокоментувати обшуки.
Що цьому передувало
- Колишнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня на порозі його будинку в селі Вільному на Дніпропетровщині. Біля нього лежала рушниця, він мав вогнепальні поранення.
- На сполох забила дружина, вона в той час була на морі.
- Правоохоронці наразі мають 3 версії того, як загинув чиновник. Його могли довести до самогубства. Однак не виключають версії вбивства або необережного поводження зі зброєю.
- Адвокат сім'ї розповів, що перед смертю Павлова за його будинком нібито стежили квадрокоптери. За його словами, політик навіть боявся повертатись додому й підходити до вікон.
- Колишній мер Юрій Вілкул знову сів у крісло глави міської ради. Спочатку посаду мав обійняти Олександр Котляр, однак він відмовився.
- Вілкул очолює місто тимчасово. Вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на останню неділю жовтня чи останню неділю березня.