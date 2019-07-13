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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Тіна Кароль агітує за партію Медведчука на Донбасі: у співачки прокоментували скандал

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      У Бахмуті кандидат від "Опозиційної платформами – За життя" запрошував на агітаційний концерт за участю Тіни Кароль: реакція представників співачки
      У Бахмуті кандидат від "Опозиційної платформами – За життя" запрошував на агітаційний концерт за участю Тіни Кароль: реакція представників співачки / Колаж 24 каналу

      У Бахмуті на Донеччині роздавали скандальні листівки із запрошенням на концерт популярних українських зірок Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Дяди Жори. А сам скандал полягає у тому, що на захід людей запрошує кандидат від "Опозиційної платформи – За Життя" Федір Христенко.

      Сам концерт заплановано на 18:00 14 липня та він має відбутися на центральній площі міста – тут вже, зокрема, розібрали плитку, аби згодом поставити сцену.

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      Кароль, Могилевська, Дядя Жора, Бахмут, Опозиціний блок, опозиційна платформа за життя
      Запрошення на агітаційний концерт у Бахмуті: у заході мали взяти участь Тіна Кароль, Наталя Могилевська та Дядя Жора 

      Зауважимо, що концерт цілком видається агітаційним, оскільки на цьому ж окрузі від "Опозиційного блоку" балотується колишній "регіонал" Дмитро Рева. До слова, він є сином мера Бахмута Олексія Реви.

      Який стосунок має "Опозиційна платформа –За життя" до "Опозиційного блоку"? Наприкінці 2018 року "Опозиційний блок", більшість якого складають колишні "реоінали", розколовся на дві частини. Сталося це після того, як з нього вийшло оточення Бойка-Льовочкіна. Згодом останні разом із Вадимом Рабіновичем і кумом Путіна Віктором Медведчуком створили нову політсилу, що отримала назву "Опозиційна платформа – за життя". В "Опоблоці" ж залишилися політики, орієнтовані на олігарха Ріната Ахметова, зокрема його бізнес-партнер Вадим Новинський і екс-кандидат у президенти Олександр Вілкул. Номером 1 у списку партії є Євген Мураєв, що раніше володів телеканалом NewsOne (сьогодні телеканалом NewsOne де-факто володіє Медведчук, хоча офіційно його власником є його бізнес-партнер Тарас Козак – 24 канал).

      Поки на скандал з’явилася реакція лише представників Тіни Кароль. Як наголосила PR-менеджер співачки Павло Орлов, вона участь у агітаційному концерті в Бахмуті не братиме, пише Укрінформ.

      Прес-служба Тіни Кароль спростовує інформацію про виступ співачки в агітаційному концерті у Бахмуті. Її ім’я на агітаційних листівках з’явилося без згоди співачки. Виступ Тіни Кароль у Бахмуті не відбудеться,
      – заявив він.

      Як підкреслили у комітеті виборців України, концерти та розважальні шоу як форма ведення передвиборної агітації останнім часом набули масовості і у мажоритарних округах, так і у загальнодержавному рівні. За словами генерального директора КВУ Олексія Кошеля, часто кандидати та представники штабів прямо вказують, що такі концерти й шоу є агітацією. Як приклад він навів "передвиборчий тур" Аграрної партії, за яку агітують виконавці Михайло Поплавській (йде на вибори від цієї політсили) та Олег Винник.

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      До слова, "Опозиційна платформа – За життя" сьогодні рекламує одного зі своїх лідерів Юрія Бойка як майбутнього прем’єра. На таку промоцію у червні-липні політсила витратила майже 30 тисяч доларів.

      Що відомо про парламентські вибори 2019 року? 21 травня Президент України Володимир Зеленський виконав обіцянку, яку він дав під час інавгураційної промови, та підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Згідно з документом, позачергові вибори до українського парламенту 21 липня 2019 року.

      26 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. Відтак, на позачергових виборах до ВР в одномандатних виборчих округах балотуватиметься 3171 кандидат, з яких 1735 осіб – це самовисуванці та ще 1436 імовірних парламентарів є представниками політичних сил.

      Партії, рейтинг, Верховна Рада, позачергові вибори
      Хто з політсил сьогодні має шанс пройти до Ради: дані останнього соцопитування

      позачергові парламентські вибори-2019: матеріали 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Тіна Кароль Опозиційна платформа – За життя Новини Донецька LifeStyle Новини LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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