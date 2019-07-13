Тіна Кароль агітує за партію Медведчука на Донбасі: у співачки прокоментували скандал

У Бахмуті на Донеччині роздавали скандальні листівки із запрошенням на концерт популярних українських зірок Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Дяди Жори. А сам скандал полягає у тому, що на захід людей запрошує кандидат від "Опозиційної платформи – За Життя" Федір Христенко.

Сам концерт заплановано на 18:00 14 липня та він має відбутися на центральній площі міста – тут вже, зокрема, розібрали плитку, аби згодом поставити сцену.

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Запрошення на агітаційний концерт у Бахмуті: у заході мали взяти участь Тіна Кароль, Наталя Могилевська та Дядя Жора

Зауважимо, що концерт цілком видається агітаційним, оскільки на цьому ж окрузі від "Опозиційного блоку" балотується колишній "регіонал" Дмитро Рева. До слова, він є сином мера Бахмута Олексія Реви.

Який стосунок має "Опозиційна платформа –За життя" до "Опозиційного блоку"? Наприкінці 2018 року "Опозиційний блок", більшість якого складають колишні "реоінали", розколовся на дві частини. Сталося це після того, як з нього вийшло оточення Бойка-Льовочкіна. Згодом останні разом із Вадимом Рабіновичем і кумом Путіна Віктором Медведчуком створили нову політсилу, що отримала назву "Опозиційна платформа – за життя". В "Опоблоці" ж залишилися політики, орієнтовані на олігарха Ріната Ахметова, зокрема його бізнес-партнер Вадим Новинський і екс-кандидат у президенти Олександр Вілкул. Номером 1 у списку партії є Євген Мураєв, що раніше володів телеканалом NewsOne (сьогодні телеканалом NewsOne де-факто володіє Медведчук, хоча офіційно його власником є його бізнес-партнер Тарас Козак – 24 канал).

Поки на скандал з’явилася реакція лише представників Тіни Кароль. Як наголосила PR-менеджер співачки Павло Орлов, вона участь у агітаційному концерті в Бахмуті не братиме, пише Укрінформ.

Прес-служба Тіни Кароль спростовує інформацію про виступ співачки в агітаційному концерті у Бахмуті. Її ім’я на агітаційних листівках з’явилося без згоди співачки. Виступ Тіни Кароль у Бахмуті не відбудеться,

– заявив він.

Як підкреслили у комітеті виборців України, концерти та розважальні шоу як форма ведення передвиборної агітації останнім часом набули масовості і у мажоритарних округах, так і у загальнодержавному рівні. За словами генерального директора КВУ Олексія Кошеля, часто кандидати та представники штабів прямо вказують, що такі концерти й шоу є агітацією. Як приклад він навів "передвиборчий тур" Аграрної партії, за яку агітують виконавці Михайло Поплавській (йде на вибори від цієї політсили) та Олег Винник.

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До слова, "Опозиційна платформа – За життя" сьогодні рекламує одного зі своїх лідерів Юрія Бойка як майбутнього прем’єра. На таку промоцію у червні-липні політсила витратила майже 30 тисяч доларів.

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