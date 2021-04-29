Тищенко розповів, що сказав йому Зеленський після скандальної вечірки

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Микола Тищенко розповів, що після скандальної вечірки він вже розмовляв з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер порадив Тищенку "працювати".

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"Цензор НЕТ"

Під час розмови з журналістами Тищенко не відповів на запитання, яке рішення ухвалила фракція "Слуги народу" після скандальної вечірки. Окрім того, народний обранець не розповів, чи вже заплатив штраф.

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Водночас Тищенко розповів про реакцію президента на скандал. За словами політика, Зеленський сказав йому: "працюй, Колю. Краще за всіх працюй".

Вечірка Тищенка: головне

  • Микола Тищенко 19 квітня влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини. Святкування у київському готелі Fairmont перервав візит правоохоронців. 
  • Серед гостей вечірки журналісти зафіксували нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна та очільника Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка
  • За словами Тищенка, він не порушив карантин, адже святкування "відбулося саме у готельному номері, а не ресторані готелю". Водночас політик визнав, що "ситуація могла обурити українське суспільство".
  • Очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію вчинки Тищенка обурили. За словами Арахамії, "мені здається, так, як він це робить, а потім ще якісь відмазки пише у своєму фейсбуці, так не може бути".
  • У "Слузі народу" розмірковують над покаранням для нардепа. Нардепка Роксолана Підласа навіть заявила про можливе виключення Тищенка з фракції.
  • Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також прокоментував скандал. Він заявив, що "Микола вчинив неправильно".