Боржом-кола: Тищенко у Раді пригощав колег дивним коктейлем – відео
13 липня 2021 , 18:06
Джерело:фейсбук Яна Доброносова
Народний депутат Микола Тищенко приніс дивний коктейль. Це сталось на одному із засідень Верховної Ради.
Нардеп поділився напоєм, який мав коричний колір, зі своїм колегою. Відповідне відео з'явилось в мережі.
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На відео видно, як Тищенко поділився своїм коктейлем у пляшці від Borjomi. Під час голосування вони передавали один одному напій.
Тищенко пригостив колегам невідомий коктейль: дивіться відео з фейсбуку Яна Доброносова
Останні скандали з Тищенком: що відомо
- Між Тищенком та народним депутатом Олександром Куницьким 29 червня відбувся конфлікт у їдальні Верховної Ради. Після цього суперечка продовжилась на вулиці.
- В одному з київських аеропортів 23 червня затримали виліт літака через те, що Тищенко знімав відео на летовищі.
- Відомо і про сутичку нардепа з одіозним Іллею Кивою, вони побились в Раді.
- Ще у квітні з'явилось відео, де видно, як Тищенко організував закриту вечірку під час карантину.