Тищенко і його "Велюр": які ціни у ресторані, що приваблює VIP-гостей навіть у карантин
Ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в Києві працював для VIP-гостей, попри заборони та карантин. Про це розповіли у розслідуванні журналісти проєкту "Наші гроші". 24 канал переглянув меню ресторану, аби зрозуміти, чим саме заклад так приваблює іменитих гостей.
У ресторані Миколи Тищенка "Велюр" широкий діапазон цін, однак на деякі страви ціни у 10 разів вищі, ніж у середньому київському закладі.
Останні новини про скандал навколо "Велюру" Поліція перевірила ресторан Тищенка, а "слуги народу" заявили, що не покриватимуть колегу
Які ж ціни у ресторані Тищенка, що потрапив у скандал
Наведемо лише кілька прикладів.
З м'ясних страв:
- Ціна філе "Рибай" – 710 гривень за 100 грамів,
- Філе "Міньйон" – 970 гривень за 100 грамів.
- Котлети на пару з індички – щонайменше 137 гривень за маленьку порцію і 267 гривень за велику.
Найдорожче блюдо "Велюру"
- "Качка по-пекінськи" – її вартість становить 3 тисячі 787 гривень (щоправда, качки чимало – 1,3 кілограма).
Насолоди для гурманів
- Салат з омара за – 3 тисячі 757 гривень,
- Тартар з омара – 3 тисячі 775 гривень,
- Філе чилійського сібаса – 3 тисячі 188 гривень,
- Ікра білуги за 4 тисячі 998 гривень.
Але можна замовити й піцу – скажімо, з морепродуктів за 2 тисячі 190 гривень.
Усе меню ресторану "Велюр" – дивіться на фото з офіційного сайту:
VIP-клієнти "Велюру" Тищенка: хто й чому відвідує ресторан нардепа попри карантин – читайте та дивіться розслідування "Наші гроші" на 24 каналі.
Про Миколу Тищенка та скандали навколо його персони: коротко
Микола Тищенко – відомий ресторатор та медійна особа. Зокрема, до потрапляння у Верховну Раду був ведучим на шоу "МастерШеф" та шоу "Ревізор". Після ж потрапляння до Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" регулярно потрапляє у скандали.
Наведемо кілька прикладів лише з 2019 року:
- 29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (мовиться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".
- 20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін. Ще ж і надто – Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".
- 1 жовтня Тищенко попросив захисту у поліції – після того, як до нього доторкнулися дві жінки на мітингу підприємців.
- 3 жовтня Микола Тищенко у Раді намагався пояснити, що таке формула Штайнмаєра. Але замість цього чомусь порівняв Україну з насосом.