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      Тищенко і його "Велюр": які ціни у ресторані, що приваблює VIP-гостей навіть у карантин

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      Тищенко і його Велюр: які ціни у ресторані, що працював у карантин
      Ресторан Тищенка "Велюр" працював у карантин / Колаж 24 каналу

      Ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в Києві працював для VIP-гостей, попри заборони та карантин. Про це розповіли у розслідуванні журналісти проєкту "Наші гроші". 24 канал переглянув меню ресторану, аби зрозуміти, чим саме заклад так приваблює іменитих гостей.

      У ресторані Миколи Тищенка "Велюр" широкий діапазон цін, однак на деякі страви ціни у 10 разів вищі, ніж у середньому київському закладі.

      Останні новини про скандал навколо "Велюру" Поліція перевірила ресторан Тищенка, а "слуги народу" заявили, що не покриватимуть колегу

      Які ж ціни у ресторані Тищенка, що потрапив у скандал

      Наведемо лише кілька прикладів.

      З м'ясних страв:

      • Ціна філе "Рибай" – 710 гривень за 100 грамів,
      • Філе "Міньйон" – 970 гривень за 100 грамів.
      • Котлети на пару з індички – щонайменше 137 гривень за маленьку порцію і 267 гривень за велику.

      Найдорожче блюдо "Велюру"

      • "Качка по-пекінськи" – її вартість становить 3 тисячі 787 гривень (щоправда, качки чимало – 1,3 кілограма).

      Насолоди для гурманів

      • Салат з омара за – 3 тисячі 757 гривень,
      • Тартар з омара – 3 тисячі 775 гривень,
      • Філе чилійського сібаса – 3 тисячі 188 гривень,
      • Ікра білуги за 4 тисячі 998 гривень.

      Але можна замовити й піцу – скажімо, з морепродуктів за 2 тисячі 190 гривень.

      Усе меню ресторану "Велюр" – дивіться на фото з офіційного сайту:

       

       

      VIP-клієнти "Велюру" Тищенка: хто й чому відвідує ресторан нардепа попри карантин – читайте та дивіться розслідування "Наші гроші" на 24 каналі.

      Про Миколу Тищенка та скандали навколо його персони: коротко

      Микола Тищенко – відомий ресторатор та медійна особа. Зокрема, до потрапляння у Верховну Раду був ведучим на шоу "МастерШеф" та шоу "Ревізор". Після ж потрапляння до Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" регулярно потрапляє у скандали. 

      Наведемо кілька прикладів лише з 2019 року:

      • 29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (мовиться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".
      • 20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін. Ще ж і надто – Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".
      • 1 жовтня Тищенко попросив захисту у поліції – після того, як до нього доторкнулися дві жінки на мітингу підприємців.
      • 3 жовтня Микола Тищенко у Раді намагався пояснити, що таке формула Штайнмаєра. Але замість цього чомусь порівняв Україну з насосом.
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Києва Слуга народу Микола Тищенко Ціни Карантин в Україні 2020 Новини України
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