Тищенко і його "Велюр": які ціни у ресторані, що приваблює VIP-гостей навіть у карантин

Ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в Києві працював для VIP-гостей, попри заборони та карантин. Про це розповіли у розслідуванні журналісти проєкту "Наші гроші". 24 канал переглянув меню ресторану, аби зрозуміти, чим саме заклад так приваблює іменитих гостей.

У ресторані Миколи Тищенка "Велюр" широкий діапазон цін, однак на деякі страви ціни у 10 разів вищі, ніж у середньому київському закладі.

Останні новини про скандал навколо "Велюру" Поліція перевірила ресторан Тищенка, а "слуги народу" заявили, що не покриватимуть колегу

Які ж ціни у ресторані Тищенка, що потрапив у скандал

Наведемо лише кілька прикладів.

З м'ясних страв:

Ціна філе "Рибай" – 710 гривень за 100 грамів,

Філе "Міньйон" – 970 гривень за 100 грамів.

Котлети на пару з індички – щонайменше 137 гривень за маленьку порцію і 267 гривень за велику.

Найдорожче блюдо "Велюру"

"Качка по-пекінськи" – її вартість становить 3 тисячі 787 гривень (щоправда, качки чимало – 1,3 кілограма).

Насолоди для гурманів

Салат з омара за – 3 тисячі 757 гривень,

Тартар з омара – 3 тисячі 775 гривень,

Філе чилійського сібаса – 3 тисячі 188 гривень,

Ікра білуги за 4 тисячі 998 гривень.

Але можна замовити й піцу – скажімо, з морепродуктів за 2 тисячі 190 гривень.

Усе меню ресторану "Велюр" – дивіться на фото з офіційного сайту:

VIP-клієнти "Велюру" Тищенка: хто й чому відвідує ресторан нардепа попри карантин – читайте та дивіться розслідування "Наші гроші" на 24 каналі.

Про Миколу Тищенка та скандали навколо його персони: коротко

Микола Тищенко – відомий ресторатор та медійна особа. Зокрема, до потрапляння у Верховну Раду був ведучим на шоу "МастерШеф" та шоу "Ревізор". Після ж потрапляння до Ради від пропрезидентської партії "Слуга народу" регулярно потрапляє у скандали.

Наведемо кілька прикладів лише з 2019 року: