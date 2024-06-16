Пекін дограється: у Китаї почали вити через наслідки співпраці з Путіним

У Швейцарії 15 – 16 червня має відбутись Саміт миру щодо врегулювання ситуації в Україні через війну, яку розпочала Росія. Китай відмовився брати в ньому участь, однак намагається просунути власний "мирний план" серед світових лідерів.

Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Сі Цзіньпін і Владімір Путін спілкуються зі світом лише ультиматумами. Якщо є якісь розбіжності, то Китай йде без спроб досягти компромісу.

Дивіться також Китай в ООН закликав Україну та Росію до якнайшвидшого початку мирних переговорів

"Так можна догратись і залишитись поза історією. Путін так точно, а Китай, як на мене, дуже переоцінений миротворець. Там говорять, що начебто за мир, але насправді продають товари подвійного призначення Росії", – сказав він.

"Мирний план" від Китаю

Олег Лісний зазначив, що нещодавно була зустріч між міністрами закордонних справ ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), де розглядали питання "мирного плану", що пропонує Китай.

Міністри його не підтримали, адже вони розуміють, що треба дружити із Заходом. "Мирний план" Китаю "пролетів",

– зауважив він.

Президент аналітичного центру вважає, що немає сенсу оголошувати лише пункти "мирного плану", адже цього замало. Потрібно також докладати зусиль, щоб були реальні результати.

Крім того, Пекін слідкує лише за власною вигодою, адже у "мирному плані", який він пропонує основні акценти зосереджені на потребах Китаю.

Зараз триває війна, тому мають бути прикладні кроки, які вплинуть на зміни у міжнародних організаціях, безпекових угодах чи на встановлення миру. А поведінка Росії та Китаю мала б показати світу, що лідери цих країн не хочуть справедливого миру – а капітуляції України,

– наголосив він.

Путіна розчарований

Лісний підкреслив, що Владіміру Путіну зараз не місце на Саміті миру за столом перемовин. Останні публічні заяви кремлівського диктатора вказують на його нахабство та неповагу до будь-яких угод.

У мене склалось враження, що Путін відчуває слабкість на тлі того, що в України цього місяця дуже багато успіхів на міжнародній арені. Всі основні світові заходи або про Україну, або за Україну, або для України. А Путіна нікуди не покликали,

– сказав він.

Санкції проти Китаю

Економічна співпраця між Росією та Китаєм стає все тіснішою. Західні партнери України вже неодноразово попереджали Пекін про наслідки таких дій.

Після того, як були введені вторинні санкції (країн Заходу проти Китаю – 24 Канал), китайський МЗС вив як вовк. А це лише початок, адже їх попереджали не постачати товари подвійного призначення до Росії,

– зауважив президент аналітичного центру.

Якщо Захід і надалі буде вводити санкції проти Китаю через співпрацю із Росією, то, ймовірно, будуть позитивні зрушення, бо Сі Цзіньпін та Путін розуміють лише силу.

Саміт миру у Швейцарії: останні новини