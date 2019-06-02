Тисячі дітей заспівали світові хіти Queen та Scorpions у Харкові: вражаючі фото та відео
У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом. Акція щоразу стає масштабнішою. Цього разу три тисячі учасників із різних міст України і майже сім тисяч глядачів разом заспівали світові хіти Queen, Europe та Scorpions.
Сценою для флешмобу стала площа Свободи.
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На сцені музиканти з усіх мистецьких шкіл Харкова: за скрипками, бандурами, акордіонами, духовими інструментами сім сотень дітей. У зведеному хорі – сотні голосів із різних міст України.
Захотіли до нас приєднатися. Це і Добропілля, це і Хмельницький, Київ, Ужгород, Мелітополь,
– розповів режисер проекту Олексій Настаченко.
На флешмоб діти приїхали з різних куточків України
У зведеному хорі – сотні голосів із різних міст України
До свята готувалися із зими
Адже у висновку все має звучати злагоджено та красиво
Репетиції географічно розтяглися на тисячі кілометрів: від Бахмута до Ужгорода. А фінальний виступ відбувся, як відомо, вже на площі Свободи.
"Репетиції у нас зайняли декілька місяців. Ми ретельно вивчали свої партії для того, щоб достойно представити наше місто і бути учасниками цього чудового свята", – прокоментувала флешмоб педагог хорового ансамблю з Одеси Оляга.
Просто неба пролунали п'ять світових хітів: пісні Queen, Europe, Scorpions діти зіграли разом із музикантами Prime-Orchestra.
Діти зіграли разом із музикантами Prime-Orchestra.
Не обійшлося і без хореографічних виступів