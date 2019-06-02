Тисячі дітей заспівали світові хіти Queen та Scorpions у Харкові: вражаючі фото та відео

У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом. Акція щоразу стає масштабнішою. Цього разу три тисячі учасників із різних міст України і майже сім тисяч глядачів разом заспівали світові хіти Queen, Europe та Scorpions.

Сценою для флешмобу стала площа Свободи.

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На сцені музиканти з усіх мистецьких шкіл Харкова: за скрипками, бандурами, акордіонами, духовими інструментами сім сотень дітей. У зведеному хорі – сотні голосів із різних міст України.

Захотіли до нас приєднатися. Це і Добропілля, це і Хмельницький, Київ, Ужгород, Мелітополь,

– розповів режисер проекту Олексій Настаченко.



На флешмоб діти приїхали з різних куточків України



У зведеному хорі – сотні голосів із різних міст України



До свята готувалися із зими



Адже у висновку все має звучати злагоджено та красиво

Репетиції географічно розтяглися на тисячі кілометрів: від Бахмута до Ужгорода. А фінальний виступ відбувся, як відомо, вже на площі Свободи.

"Репетиції у нас зайняли декілька місяців. Ми ретельно вивчали свої партії для того, щоб достойно представити наше місто і бути учасниками цього чудового свята", – прокоментувала флешмоб педагог хорового ансамблю з Одеси Оляга.

Просто неба пролунали п'ять світових хітів: пісні Queen, Europe, Scorpions діти зіграли разом із музикантами Prime-Orchestra.



Діти зіграли разом із музикантами Prime-Orchestra.



Не обійшлося і без хореографічних виступів