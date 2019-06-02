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      Тисячі дітей заспівали світові хіти Queen та Scorpions у Харкові: вражаючі фото та відео

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      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом. Акція щоразу стає масштабнішою. Цього разу три тисячі учасників із різних міст України і майже сім тисяч глядачів разом заспівали світові хіти Queen, Europe та Scorpions.

      Сценою для флешмобу стала площа Свободи. 

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      На сцені музиканти з усіх мистецьких шкіл Харкова: за скрипками, бандурами, акордіонами, духовими інструментами сім сотень дітей. У зведеному хорі – сотні голосів із різних міст України. 

      Захотіли до нас приєднатися. Це і Добропілля, це і Хмельницький, Київ, Ужгород, Мелітополь,
      – розповів режисер проекту Олексій Настаченко.

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      На флешмоб діти приїхали з різних куточків України

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      У зведеному хорі – сотні голосів із різних міст України

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      До свята готувалися із зими

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      Адже у висновку все має звучати злагоджено та красиво

      Репетиції географічно розтяглися на тисячі кілометрів: від Бахмута до Ужгорода. А фінальний виступ відбувся, як відомо, вже на площі Свободи.

      "Репетиції у нас зайняли декілька місяців. Ми ретельно вивчали свої партії для того, щоб достойно представити наше місто і бути учасниками цього чудового свята", – прокоментувала флешмоб педагог хорового ансамблю з Одеси Оляга.

      Просто неба пролунали п'ять світових хітів: пісні Queen, Europe, Scorpions діти зіграли разом із музикантами Prime-Orchestra.

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      Діти зіграли разом із музикантами Prime-Orchestra.

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      Не обійшлося і без хореографічних виступів

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Харкова Новини культури
      Джерело: 24 канал
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