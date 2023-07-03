Тиждень був важкий, але ми рухаємося вперед, – Зеленський про ситуацію на фронті
Сили оборони України продовжують наступальні та оборонні операції на фронті. Нашим воїнам вдається просуватися вперед.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що минулий тиждень на фронті був важкий. Водночас глава держави наголосив, що українські військові мають успіхи.
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Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Зеленський підкреслив, що Сили оборони рухаються вперед крок за кроком.
Рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком. Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги!
– написав президент.
Також Володимир Зеленський опублікував бойову роботу українських захисників на фронті. На відео видно, як українські воїни знищують російську техніку та особовий склад.
Для ударів по противнику наші воїни використовують HIMARS, безпілотники та іншу техніку.
Зеленський показав, як українські бійці знищують окупантів: дивіться відеоОперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Скільки території звільнили українські бійці
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку 3 липня повідомила, що за минулий тиждень унаслідок покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 квадратних кілометрів.
- Загалом звільнена площа на Півдні складає понад 158 квадратних кілометрів. На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
- На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Наші сили рухаються на Бахмутському напрямку. Водночас Росія перекинула на Бахмутський напрямок резерви, зокрема ПВК, які пов'язані з "Газпромом".
- Також Маляр повідомила, що окупанти минулого тижня удвічі збільшили кількість обстрілів – майже до 12 тисяч. Крім того, російські окупаційні війська відкрили новий напрямок наступу – Сватівський.