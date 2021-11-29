Ткаченко не буде іти у відставку, – Арахамія
Джерело:24 канал
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, який раніше офіційно подав у відставку, змінив рішення. Це трапилось після розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Про нове рішення міністра стало відомо 29 листопада. Відповідну заяву зробив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія під час брифінгу.
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Арахамія заявив, що "не бачив цієї заяви (про відставку Ткаченка – 24 канал). Я вважаю, що це був емоційний крок".
Завдяки пану Ткаченку, завдяки прем'єру, вони поговорили, знайшли точки взаєморозуміння і вся ця історія залишилась лише в медіапросторі,
– заявив Арахамія.
Саме тому, за словами нардепа від "Слуги народу", відставку міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка розглядати не будуть.
До речі, Олександр Ткаченко заявив про відставку 11 листопада. Тоді міністр оприлюднив заяву та пояснив причини. Зокрема однією з них назвав те, що "рішення Кабміну щодо Держкіно ухвалювалось без погодження з Міністерством культури та інформаційної політики". Тоді він заявив, що передавати Держкіно в управління Кабміну замість Мінкульту "нелогічно".
Окрім того, Ткаченко згадав також про блокування процесів щодо Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Також міністр згадував про бюджет на культуру 2022 року: "І характер обговорення і фінальна сума для мене неприйнятні".
Попередні заяви про ймовірну відставку Ткаченка з посади очільника Мінкульту
- Після написання заяви Ткаченком, представник фракції "Слуга народу" Тарас Тарасенко заявив, що Ткаченка проситимуть передумати й залишитися очільником міністерства.
- 12 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відділення Держагентства кіно від Мінкульту пов'язане з тим, щоб "надати вагомого статусу Держкіно". Прем'єр пояснював, що ще не спілкувався з Олександром Ткаченком.
- 16 листопада Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" не підтримуватиме відставку Ткаченка з посади. Адже, за його словами, міністру слід було насамперед повідомити про своє рішення фракцію.