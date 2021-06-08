Ткаченко розповів, як "1+1" вплинув на обрання Зеленського президентом

Рівень підтримки Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року був достатньо високим. Важливу роль при цьому відіграла активна участь чинного президента у проєктах одного з українських телеканалів.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у програмі "Перші особи" заявив, що не знімає відповідальності за це з телеканалу "1+1", на якому часто з'являвся Зеленський. Втім, як він зауважив, варто віддавати належне саме його таланту продюсера та шоумена.
Читайте також Наступним президентом може стати абсолютно нова людина, – Солонтай
Підтримка Зеленського попри все була б високою
За словами Ткаченка, він також працював на телеканалі "1+1", однак його шанси стати президентом країни були мінімальними.
Однак він зазначив, що Зеленський "сам себе зробив" як шоумен та співвласник достатньо великого й успішного бізнесу.
Так, платформа була "плюсівська", але, думаю, що якби він працював в іншому холдингу, то ефект був би той самий,
– наголосив міністр.
До теми Зеленський є найпопулярнішим українським політиком, – Корнієнко
Рейтинг Зеленського у червні 2021 року: що відомо
- За даними Київського міжнародного інституту соціології, якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то понад 27% виборців віддали б свої голоси за чинного главу держави. Опитування проводили впродовж 27 травня – 1 червня 2021 року.
- Варто зауважити, що у порівнянні з травневим опитуванням соцгрупи "Рейтинг", підтримка Зеленського зменшилась.
- Респондентам також ставили запитання, чи підтримують вони балотування чинного президента на другий термін. Загалом 37% респондентів це підтримують, а 54,5% – не підтримують.