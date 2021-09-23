Точка вибору пройдена, – Данілов про ухвалення закону про олігархів

Верховна Рада 23 вересня ухвалила так званий "антиолігархічний" закон. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав цю дату "найважливішим днем у новітній історії України".

На думку секретаря РНБО, експерти у майбутнього напишуть про ухвалення закону, як про точку вибору між майбутнім та минулим. Данілов вважає, що протягом 30 років Україну часто вели хибними шляхами.

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Україна має позбутись олігархічної системи, – Данілов

Точка вибору пройдена. Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи. Це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього. Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу,

– написав Данілов.

Секретар РНБО подякував усім 279 нардепам, які підтримали документ та наголосив, що попереду багато роботи.

За закон голосували 229 "слуг народу"

Зазначимо, що парламент у другому читанні підтримав закон про олігархів, ініційований президентом Володимиром Зеленським. 229 голосів віддали "слуги народу", 18 – "За майбутнє", 11 – "Голос", 15 – "Довіра", 6 – позафракційні.

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Що передбачає закон про статус олігархів? Закон має на меті перетворити олігархів на бізнесменів і мінімізувати їхній вплив на економіку та політику України. Задля цього буде створений реєстр олігархів, у який потраплять особи, які відповідають 3 з 4 критеріям.

Раніше секретар РНБО повідомляв, що наразі до так званого реєстру олігархів можуть потрапити 13 осіб

Текст публікації Олексія Данілова:

Найважливіший день у новітній історії України. Експерти і вчені пізніше, мабуть, напишуть про нього як про точку біфуркації, а для нас він став точкою вибору між майбутнім і минулим. Ми могли знову йти старою дорогою з ефектом колії, яка всім набридла і вела до майбутнього без майбутнього, або обрати важку і до цього ніким ще не пройдену дорогу змін і очищення. Сьогодні ми зробили свій вибір, парламент 279 голосами "за" проголосував за ухвалення закону про олігархів (як його знають в народі).

За 30 років нашу країну часто вели хибними шляхами, заводячи в глухі кути або намагаючись направити нас по старому "московському тракту", який усіяний кістками українців. Парламент голосував за хибні закони, а експрезиденти приймали помилкові, інколи згубні, рішення.

Сьогодні настав інший час. І час нової дороги. Точка вибору пройдена. Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи. Це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього. Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу.

Дякую всім народним депутатам, які проголосували за законопроєкт Президента Володимира Зеленського і дали шанс на глибинні зміни, і, найголовніше, дали надію на краще майбутнє, на яке українці заслуговують!

Попереду багато роботи!

Все буде Україна!