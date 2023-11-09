Пєскова аж перекосило: Токаєв красиво поставив на місце Путіна за перекручування свого імені

Владімір Путін приїхав у гості до Касима-Жомарта Токаєва та не зміг правильно вимовити його ім'я. Казахський лідер у відповідь осадив президента Росії, чим сильно здивував Дмітрія Пєскова та інших росіян.

Владімір Путін під час візиту до Казахстану осоромився перед президентом цієї країни. Разом з російським диктатором приїхала делегація. Зокрема був присутній голова МЗС країни-агресорки Сєргєй Лавров та прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков.

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Що саме сталося у Казахстані

Російський диктатор назвав Касима-Жомарта Кемельовича Токаєва "Каміль Жомартовичем". Після паузи він зробив ще одну спробу, однак знову припустився помилки, не вимовивши правильно звуки. А згодом Путін ще раз неправильно вимовив ім'я та по батькові казахського лідера.

Шановний Каміль Жомартович, Касим-Жомат Кємільович, дорогі друзі, колеги. Насамперед хотів висловити слова подяки Акасам-Жомат Кєльвєнічу за запрошення,

– сказав президент Росії.

Варто зауважити, що перед Путіним лежали папери, а сам він майже весь цей час дивився на стіл. Диктатор крутився на стільці, постійно зітхав, робив часті паузи, а також помітно нервував та почувався некомфортно.

Путін не може вимовити ім'я Токаєва: відео з соцмереж



Касим-Жомарт Токаєв у відповідь перейшов за казахську під час свого звернення. Цим він дуже спантеличив російську делегацію. Особливо це видно по реакціях Пєскова, Лаврова та інших кремлівських посіпак.

Прессекретар Путіна взагалі повернувся майже на 180 градусів. Члени делегації були здивовані та перелякані. Їм усім довелося скористатися навушниками та заслухати перекладача. На кадрах можна побачити, як розлюченому президенту держави-терориста теж довелося мовчки взяти навушник.

Токаєв демонстративно переходить на казахську при Путіні: відео з соцмереж



Інші конфузні випадки з Путіним

Нещодавно кремлівські пропагандисти випустили календар на честь Путіна з дуже невдалими його фотографіями, на одній з яких диктатор стоїть "враскорячку". Російський опозиціонер, музичний критик та журналіст Артемій Троїцький у коментарі 24 Каналу висміяв пропагандистський креатив та іронічно не виключив диверсії.

Раніше Путін переплутав свої кінцівки та кілька секунд дивився на неіснуючий годинник на руці. Згодом він згадав, на якій з рук носить цей аксесуар, та почав розтягувати ремінець.

Нагадаємо, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв розповів Путіну про втрати російських загарбників на фронті в Україні. У відповідь диктатор, який взагалі його не слухав, попросив передати "привіт" ліквідованим ЗСУ окупантам.

Путін далеко не вперше неправильно вимовляє ім'я казахського лідера. До цього під час інших зустрічей президент Росії казав "Кемел Жомартович" та "Касим Жомартович".