"Проконсультувався": Токаєв поговорив про протести із Лукашенком

На тлі протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Говорили про ситуацію в країні.

Крім того, Лукашенко обговорив казахські протести і з президентом Росії Володимиром Путіним.

Важливо Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Зазначили, що у постійному контакті перебувають лідери усіх країн Організації договору про коллективну безпеку. До неї входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Що відбувається в Казахстані

Казахи 3 січня вийшли на протест через зростання цін на газ. Влада погодилась знизити тарифи.

Згодом мітингувальники заявили, що вимагають відставки уряду та висунули низку інших вимог. Після цього протести спалахнули з новою силою в різних містах.

Жителька Алмати розповіла журналістам 24 каналу, що населення країни поділилися на 2 типи: ті, які хочуть мирного протесту, та провокатори, які все руйнують й підпалюють.

Наразі відомо, що внаслідок сутичок постраждали орієнтовно 500 людей. Крім того, вбили протестувальника. Також є жертви і серед силовиків.

На всій території Казахстану ввели режим надзвичайної ситуації.