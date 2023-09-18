Опцій і ресурсів достатньо: які найближчі перспективи контрнаступу ЗСУ на Півдні

Генерал Марк Міллі припустив, що для українського наступу залишилось приблизно 30 – 45 днів до погіршення погодних умов. За цей час наше командування може прийняти кілька важливих рішень, що не сподобаються ворогу.

Однак усе залежатиме від кількох чинників, які найбільше впливатимуть на ситуацію на фронті. Детально про них 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко – експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи".

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Що вплине на контрнаступ

З початку контрнаступальної операції для наших військових одним із пріоритетних напрямків був Мелітопольський. Річ у тім, що важливим завданням є знищення сухопутного коридору, аби унеможливити логістику росіян там.

До того ж росіяни починають укріплювати Токмак, готуючись до майбутніх боїв за місто. Зараз Токмак – за 16 кілометрів від лінії фронту. Є кілька факторів, які можуть вплинути на просування ЗСУ на цьому напрямку.

Це реакція росіян, її швидкість. Те, наскільки вони зможуть розпорядитись тим ресурсом, який у них є під рукою. Те, що ми серйозно порушили логістику на Півдні – це факт, але це не означає, що ми залишили їх узагалі без ресурсу,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Окупанти продовжують підтягувати сили як тільки можуть. Зокрема, постійно перекидають десантників – залишки єдиних боєздатних підрозділів. Наскільки ефективно російські командири зможуть розпорядитись наявним ресурсом для захисту нових ліній оборони навколо Токмака – складно спрогнозувати, адже є багато мінливих факторів.

"Інший фактор – озброєння, яке ми отримаємо. Якщо найближчим часом ми отримаємо ATACMS і Taurus – це досить серйозно вплине, зокрема на те, як швидко ми зможемо рухатись далі на Південному напрямку", – зазначив Жовтенко.

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Є кілька варіантів

Впродовж останніх кількох днів непогані перспективи в ЗСУ з'явились і на Маріупольському напрямку. Це додатковий фактор для умовно визначених 30 – 45 днів сприятливих погодних умов для контрнаступу.

В нас є запасна опція, де чинити більший тиск на росіян. У такий спосіб ми ще більше садимо російську логістику "на шпагат". Адже вони чудово розуміють, що тільки на Мелітопольському напрямку вони все зосередити не зможуть,

– підкреслив експерт з міжнародної безпеки.

Протяжність лінії фронту загалом велика. І коли росіяни перекидають сили зі східних напрямків – це зрештою послаблює їхній наступальний потенціал там. Й це, своєю чергою, дозволяє нам перекинути більше сил на південні напрямки.

"Це фактично замкнута система з точки зору ресурсу, принаймні того, який є в доступі для російських командирів", – зауважив Жовтенко.

Залежно від того, наскільки вдасться виснажити російську логістику на різних напрямках, українське військове командування і вирішуватиме, чи обирати один стратегічний напрямок для тиску на окупантів, чи розглянути альтернативу.

Не виключено, що росіян можуть заплутати, аби вони думали, що українські військові наступатимуть на одному напрямку, у той час, коли насправді це відбуватиметься на іншому.

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