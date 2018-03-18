Топ-новини про Apple: плани компанії, MacBook з двома екранами і шпигунське відео iPhone SE 2

Компанія Apple випустить у 2018 році три нові моделі iPhone. Ймовірно, традиційно – у вересні. Про це днями повідомив провайдер фінансової інформації Bloomberg.

Серед новинок буде iPhone з найбільшим у порівнянні з попередніми моделями екраном, оновлена версія iPhone X і бюджетна версія iPhone, – вважають експерти Bloomberg.

Але китайський сайт Macotakara, що публікує всілякі "зливи" і шпигунську інформацію про електронні пристрої (й дуже часто – правдиву), запевняє, що серед новинок буде iPhone SE 2 – ідейний спадкоємець потужного 4-дюймового смартфона iPhone SE.



iPhone SE 2

Китайці навіть виклали в мережу відео: як виглядатиме iPhone SE 2.

Аби не пасти задніх на інформаційному полі, компанія Apple вирішили й сама дещо розказати про свої плани. Зокрема, розкрила дату найближчої презентації новинок – 4 червня в Сан-Хосе на Всесвітній конференцій розробників WWDC.

Детальніше про майбутню презентацію читайте тут.

Крім того, в Apple повідомили про патент на нову розробку – MacBook з двома екранами. Ноутбук буде оснащений тачскріном, який можна використовувати як клавіатуру, так і замість графічного планшета.

Хочете побачити креслення двоекранного MacBook? Дивіться!

Втім, не все так безхмарно у прославленої компанії. Зокрема, iPhone X, на який у Apple покладали великі сподівання, продається не так активно, як планувалося.



iPhone X

Дослідники Piper Jaffray провели опитування: чому власники iPhone не поспішають міняти свої старіші моделі на iPhone X? Результати опитування досить цікаві.

Раніше настрій Apple зіпсувала ізраїльська компанія Cellebrite, фахівці якої заявили, що знайшли метод обходу захисту в будь-якому iPhone. Це стосується пристроїв як із iOS 11, так і з попередніми операційними системами.

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