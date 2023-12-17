Павільйони біля "Деміївської" йдуть під землю: у КМДА заявили, що причина не в затопленні метро

У мережі з'явилися фото просідання землі над торговими павільйонами у районі станції метро "Деміївська". Вони розташовані прямо над тунелем, про підтоплення якого стало відомо півтора тижня тому.

Варто зазначити, що наразі частина "синьої" гілки закрита на ремонт. Влада зазначає, що ці проблеми почалися ще задовго до підтоплення метро, ситуація контрольована.

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Просідання землі біля метро

У Києві над тунелем "синьої" гілки метро біля колишнього Деміївського ринку спостерігається просідання землі під торговими павільйонами. Частина з павільйонів буквально йде під землю, поряд з забудовами потрісканий асфальт, фіксують вирви. Це сталося з закритою на ремонт станцією "Деміївська".

У КМДА зазначили, що просідання грунту почалося ще до закриття станцій метро. Ситуація стабілізована і повністю контрольована.

Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували,

– зазначили у КМДА.

Профільні фахівці посилюють конструкції і ведуть роботи з локалізації теч. За словами київської влади, поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.

Наслідки просідання грунту біля метро: дивіться у галереї

Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба в ефірі телемарафону стверджує, що 14 грудня ухвалено рішення про створення тимчасової контрольної комісії, яка досліджуватиме питання проблеми у метро. Вона розглядатиме не лише закриті станції "синьої" гілки, а й ситуацію на інших станціях.

Зараз займаємося, щоб активізувати комунальні служби і все-таки забезпечити безпеку киян,

– повідомила депутатка.

Підтоплення метро: що відомо