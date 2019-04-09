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      Тотальне зубожіння: Чи дійсно українці стали біднішими

      115 Читать новость на русском
      Бідні і багаті українці
      Бідні і багаті українці / Фото з вільних джерел

      У передвиборчий період політики особливо сильно починають жаліти "зубожілих українців". З усіх медіа лунають їхні розпачливі заклики-обіцянки підвищити добробут народу. Журналісти 24 каналу вирішили поцікавитися цифрами – чи дійсно все так погано, і наскільки.

      Що ми рахували

      Інформацію про самооцінку українських родин власної забезпеченості ми взяли в Держстаті. 

      Самооцінка доходів українців

      Читайте також: У 2018 році українські компанії підвищили зарплати на 15-20%, серед лідерів – великий бізнес

      Дізналися також, як змінилася кількість найменш забезпечених українців – чиї доходи менші за прожиткового мінімуму.

      Доходи нижче прожиткового мінімуму

      Також порівняли недостачу, яку відчувають українці, з такими ж недостачами у європейців (так-так, вони теж відчувають недостачі).

      На що не вистачає європейцям

      Ще ми поцікавилися – скільки авто купували українці (за даними Асоціації "Укравтопром").

      Скільки нових авто купили в Україні

      Також дізналися – як змінилися туристичні потоки українців (теж за даними Держстату).

      Скільки українців їздили за кордон

      Так, Україна – одна з найбідніших країн Європи. Але чи продовжуємо ми біднішати – висновки на основі цифр робіть самі.

      Читайте також: Чому люди вважають, що в Україні стало гірше жити

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      Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським
      сьогодні
      14264
      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Гроші Статистика Інфографіка Публікації
      Джерело: 24 канал
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