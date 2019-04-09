Тотальне зубожіння: Чи дійсно українці стали біднішими

У передвиборчий період політики особливо сильно починають жаліти "зубожілих українців". З усіх медіа лунають їхні розпачливі заклики-обіцянки підвищити добробут народу. Журналісти 24 каналу вирішили поцікавитися цифрами – чи дійсно все так погано, і наскільки.

Що ми рахували

Інформацію про самооцінку українських родин власної забезпеченості ми взяли в Держстаті.

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Дізналися також, як змінилася кількість найменш забезпечених українців – чиї доходи менші за прожиткового мінімуму.

Також порівняли недостачу, яку відчувають українці, з такими ж недостачами у європейців (так-так, вони теж відчувають недостачі).

Ще ми поцікавилися – скільки авто купували українці (за даними Асоціації "Укравтопром").

Також дізналися – як змінилися туристичні потоки українців (теж за даними Держстату).

Так, Україна – одна з найбідніших країн Європи. Але чи продовжуємо ми біднішати – висновки на основі цифр робіть самі.

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