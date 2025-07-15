Путін може піти на поступки Трампу лише за однієї умови

Дональд Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями та дав ще 50 днів на досягнення мирної угоди. За певних обставин Володимир Путін буде змушений погодитися на певні умови лідера США.

Про це сказав 24 Каналу публіцист Марк Фейгін, зауваживши, що тільки тоді Путін може розпочати якісь домовленості.

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Що зробить Путіна поступливішим?

Фейгін вважає, що Путін може почати зображати прагнення до мирного процесу та робити якісь кроки назустріч Трампу щодо 30-денного припинення вогню, якщо відчуватиме серйозні наслідки.

Генсек НАТО Марк Рютте озвучив колосальні втрати армії Росії лише з початку 2025 року – а це 100 тисяч військових. На думку публіциста, ця кількість має становити, наприклад, 200 тисяч російських солдатів.

Тоді, за його словами, у Москві почнуть замислюватися над тим, що робити в такій ситуації, щоб не втратити весь ресурс.

Мають бути негативні наслідки – тоді Путін може змінити характер своїх дій,

– наголосив Фейгін.

Тобто, резюмував він, така ситуація змусить російського диктатора діяти по-іншому, зокрема, спробувати про щось домовитися.

Варто додати, що Дональд Трамп неодноразово думав, ніби досяг домовленості щодо завершення війни Росії проти України. Однак невдовзі Кремль знову масовано атакував українські міста.