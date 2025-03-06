Трамп давно про це мріє: у президента США є конкретний намір щодо Росії
- Дональд Трамп має намір зблизитися з Росією, що може негативно вплинути на інтереси України.
- Трамп прагне отримати угоду з Росією, не звертаючи уваги на довгострокові перспективи і роль союзників США.
- Володимир Дубовик вважає, що політика Трампа може призвести до ізоляції Америки на міжнародній арені.
Дональд Трамп, ймовірно, має певний план стосовно Росії. Це може мати негативні наслідки для України та її інтересів.
Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп прийшов до влади з однією метою. Аби її досягти, президенту США треба піти на деякі поступки.
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"Він давно мріяв зблизитися з Росією. А як можна зараз зблизитися з Росією, коли триває ця повномасштабна агресія Росії проти України? Лише за рахунок здачі України й ігнорування українських інтересів", – сказав Володимир Дубовик.
Що цікавить Трампа
Він додав, що те, що відбувається в США, зараз нагадує Радянський Союз за брежнєвських часів. Ідеалізація і постійне згадування Трампа як "великого лідера", який вказує шлях.
"А щодо логіки його дій – це логіка дитячого садка. Його абсолютно не цікавлять довгострокові чи навіть середньострокові перспективи. Він не стратег", – сказав Володимир Дубовик.
Дубовик додав, що Трамп хоче зараз щось зробити, отримати якусь угоду, красиво її показати в ефірі й отримати нагороду. Він зауважив, що цей менталітет поєднується із симпатією до Владіміра Путіна, до російської системи, з намаганням створити щось подібне всередині Сполучених Штатів Америки.
Він хоче сказати: "Я великий політик і хоче з іншими "великими політиками" безпосередньо спілкуватися. Це не просто маневр чи імпровізація. Це відображення світогляду Трампа на сучасний світ. І роль його союзників тут дуже обмежена,
– сказав Володимир Дубовик.
Він додав, що вплив європейців можливий, але для Трампа це не має значення. Він їх не вважає союзниками в традиційному сенсі. Усі ці союзи, які свого часу американці створювали, чи підтримували для нього наразі не мають значення.
Але врешті-решт все закінчиться дуже погано для Америки. Бо те, що зараз відбувається, призведе до того, що буде не "Америка перш за все", а "Америка на самоті",
– сказав Дубовик.
Він підсумував, що якщо не буде тих, хто підтримуватиме США то її вплив і роль у світі знизяться до мінімуму.