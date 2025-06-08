Трамп вважає, що Путін перемагає у війні, але це неправда, – Зеленський

Президент США Дональд Трампа переконаний, що Росія перемагає у війні з Україною. Проте український лідер так не думає.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для АBC News запевнив, що ця риторика є лише виправданням атак, передає 24 Канал.

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Зеленський не вважає, що Росія перемагає у війні

Володимир Зеленський зазначив, що знає: Трамп розповідав про впевненість у перемозі Росії деяким людям зі свого оточення.

Я вважаю, що це не відповідає дійсності. Це неправда, і я маю на увазі не його слова, а реальну ситуацію. Це не перемога, коли ви реально витрачаєте мільйон людей для того, щоб здобути кілька тисяч кілометрі,

– сказав президент.

Водночас у тому таки інтерв'ю гарант запевнив, що Київ не бажав початку війни і не збирається здаватися Путіну. Також українці не погоджуються з російськими ультиматумами. Проте Україні хоче миру, тому готова до конкретного припинення вогню, яке пропонують США.

Також Володимир Зеленський відповів на погрози санкціями від Трампа. Він сказав: "Тут не треба шукати баланс між нами і росіянами, тільки росіяни не хочуть закінчити війну".