Трам провів серію телефонних розмов з Путіним: якими можуть бути майбутні перемовини

Дональд Трамп вже неодноразово розмовляв з Владіміром Путіним. У США 12 лютого 2025 року знову повідомили про це. Після Кремля американський лідер зателефонував і Володимиру Зеленському. Така інтенсивність подій, ймовірно, свідчить про підготовку до перемовин.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що Трамп міг провести цілу серію телефонних розмов із Путіним. На його думку, останнє спілкування було найбільш свіжим та результативним. Це очевидно, адже лідеру США важливо вплинути на російсько-українську війну.

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Ймовірний розвиток подій в Україні

Станіслав Желіховський зауважив, що американські високопосадовці на всіх можливих майданчиках, зокрема й у форматі "Рамштайн", заявляють про важливість процесу врегулювання війни в Україні.

Ми почули важливі меседжі від глави Пентагону Піта Гегсета. Україні поки не варто сподіватися на повне відновлення контролю над окупованими територіями та на членство в НАТО,

– сказав він.

Адміністрація Трампа окреслює те, в якому напрямку рухатиметься процес завершення гарячої фази російсько-української війни. Мовиться про те, на що нашій державі варто сподіватись, а на що ні.

Важливо! Якщо Україну не приймуть до НАТО, вона самостійно зміцнюватиме свою оборону, зокрема шляхом збільшення армії та отримання сучасного озброєння. Володимир Зеленський наголосив, що для цього потрібна підтримка партнерів. Європа може допомогти фінансуванням, а США – постачанням критично важливої зброї, зокрема ППО та далекобійних ракет.

Партнери розглядають варіант розміщення миротворців на території України, які мали б забезпечити нашій державі гарантії безпеки.

Поки важко спрогнозувати, чи погодиться на це Росія, але якщо між Вашингтоном та Москвою є певна комунікація, то можна очікувати, що Путін розглядатиме подібні варіанти,

– висловився експерт-міжнародник.

Він підкреслив, що важливим також є той факт, що під час ймовірних перемовин із Росією не буде обговорюватись варіант скорочення чисельності Збройних Сил України. Він нагадав, що раніше Росія наполягала на цьому аспекті.

"Це оптимістичні новини, адже ЗСУ надійний гарант безпеки України, який довів свою ефективність та боєздатність протягом всіх років російської агресії", – наголосив Станіслав Желіховський.

Він також додав, що Зеленський мав зустріч із міністром фінансів США, під час якої вони обговорили подальшу співпрацю між Сполученими Штатами Америки та Україною. Мовиться про укладення угоди про партнерство, зокрема розробку українських надр.

Є ймовірність, що США братимуть якусь участь у захисті цих можливостей, надаючи своє озброєння та боєприпаси. В Україну також можуть бути відправлені військові, але вони не будуть миротворцями, а приватними силами. Це може стати вигідною угодою для обох сторін,

– висловився експерт-міжнародник.