Трамп планує поговорити з Путіним: у "Слузі народу" сказали, коли буде розмова із Зеленським

У "Слузі народу" вважають, що насамперед важливо, щоб Трамп поспілкувався саме із Зеленським, а не Путіним. Найближчим часом, можливо, буде організована телефонна розмова між президентами США та України.

Про особисту зустріч глав обох держав, ймовірно, поки не йдеться. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар голови комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка в етері "Радіо Свобода".

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Чому Трампу важливо спочатку зустрітися із Зеленським

Мережко наголосив на важливості Трампу зустрітися спершу із президентом України на тлі заяв очільника США про майбутні контакти з Путіним.

Я вважаю, що це має статися якомога скоріше, тому що Трамп каже про те, що він хотів би зустрітися або поговорити телефоном з Путіним. Але дуже правильно, дуже логічно було б, якби новий президент дотримувався засади "нічого про Україну без України". Тобто в будь-якому разі надзвичайно важливо зустрітися з президентом Зеленським, особливо, якщо йдеться про безпосередню зустріч Трампа з Путіним,

– сказав Мережко.

Він зауважив, що такий крок Трампа для Путіна був би винагородою та посприяв би кремлівській пропаганді. До того ж президент Росії хоче продемонструвати, що він не є політично ізольованим.

Нардеп додав, що телефонна розмова між Зеленським і Трампом може відбутися вже протягом тижня. Однак особисту зустріч організувати поки що не вийде, адже президент США зосередиться на внутрішніх питаннях своєї країни.

Я думаю, що, наприклад, телефонна розмова може відбутися в найближчий тиждень. І це така дипломатична практика. Це було б дуже правильно. Щодо безпосередньої зустрічі, я не впевнений у цьому. Тому що, знаєте, зараз, оскільки новий президент обіймає посаду, то дуже багато справ і суто адміністративних. І краще, коли вже ситуація стабілізується у Білому домі, то тоді мати безпосередню зустріч,

– сказав Мережко.