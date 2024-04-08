У Трампа відреагували на статтю WP про нібито його плани віддати Росії частину України

Видання The Washington Post опублікувало статтю про те, що Трамп хоче закінчити війну, віддавши Росії частину України. Водночас у Трампа це повідомлення назвали "фейковими новинами".

Радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер звинуватив журналістів у наклепі. Він також наполіг на тому, що Трамп не пристане на жодний мирний план, поки не вступить на посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

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Це все фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують це,

– заявив Міллер.

Водночас радник наголосив, що Трамп нібито єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден. за його словами, нібито "говорить про нові вбивства". Вочевидь Джейсон Міллер мав на увазі військову допомогу Україні та надання зброї.

Про що йшлось у матеріалі The Washington Post

Раніше журналісти писали, що колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах ділився деталями свого плану "примирення" України та Росії. План Трампа полягає у тому, що Україна має віддати Росії свої тимчасово окуповані території.

Як повідомили джерела WP, Трамп прагне підштовхнути Україну, аби та поступилася Росії. За словами неназваного джерела, Трамп заявляв, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід". Ба більше, на думку експрезидента США, люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії, що лише підіграє заявам російських пропагандистів.

Що ще наговорив Трамп