Будуть потужно тиснути на Трампа: хто може завадити зупинити контракти щодо зброї

Президент США Трамп після суперечки в Овальному кабінеті з українським лідером Зеленським дав розпорядження перевірити можливість припинення постачання зброї Україні. Наша держава накопичувала ресурси, тому запасів озброєння вистачить орієнтовно на пів року.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу зазначив, що запаси утворилися з урахуванням постачання озброєння ще за часів Байдена та виконання контрактів американськими компаніями.

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Які є способи розв'язання проблеми для України?

Сьогодні Трамп розглядає питання щодо можливості припинення виконання контрактів американськими компаніями, які здійснюють військові замовлення.

Вони мають мільярдні прибутки, а це спонсори Республіканської партії. От так просто взяти й припинити ці контракти не вийде, але системного постачання найближчим часом не буде,

– озвучив Маломуж.

Україні варто робити ставку на власний військово-промисловий комплекс. Це, зі слів генерала армії, один з базових сегментів, який дозволяє нашій державі виготовляти дрони, ракети тактичної середньої та малої дальності до 3 тисяч кілометрів, бронетанкову техніку разом з союзниками, артилерію тощо.

Допомагати Україні з забезпеченням зброї можуть інші її партнери – країни Європи, зокрема Німеччина, Франція, Велика Британія, країни Скандинавії, Польща, Чехія.

Наприклад, Чехія доставляє 1,5 мільйона боєприпасів, має висококласну технологічну зброю. Є також Болгарія, яка виробляє зброю та здійснює її продаж. Україна, як зазначив Маломуж, може закуповувати боєприпаси в першу чергу за кошти Європи.

"Перший пакет допомоги вже запропонований, це 20 мільярдів євро. За ці гроші можна закупити зброю на зовнішніх ринках. Понад 50 країн продають боєприпаси різних типів: радянського виробництва, а також зразки НАТО", – зазначив Маломуж.

Генерал армії наголосив, що в ситуації, яка склалась та тлі ризику припинення постачання зброї від США, українській стороні варто відновити співробітництво з корпораціями Сполучених Штатів, аби мати змогу закуповувати в них озброєння.

Лобісти великих компаній, які з Україною співпрацюють та заробляють на війні, будуть потужно тиснути на Трампа. Якщо і буде зупинка з постачанням зброї, то короткотермінова. Адже мовиться про величезні прибутки таких компаній, це має вплив на політиків,

– підсумував Маломуж.

Зауважте, що голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк вважає, що без допомоги США Україні буде складно, адже рівень підтримки з боку Європи менший, ніж той, що надавали Сполучені Штати. Він розповів, що НАТО упродовж року виготовляє такий обсяг боєприпасів, який Росія за квартал.