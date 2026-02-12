24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Прихований мотив Трампа щодо завершення війни в Україні

Готовність Дональда Трампа відкласти в сторону права людини та повагу до верховенства права у своєму прагненні укладати ділові угоди від Пакистану до країн Перської затоки може виглядати як реальна політика, але транзакційний підхід Трампа не слід плутати з реалізмом.

Реалістична зовнішня політика враховує обмеження, динаміку сил та довгострокові інтереси, а транзакційний підхід зводить міжнародну політику до клаптикової мозаїки вузьких угод. Якщо реалізм закликає до максимального використання норм, альянсів та інституцій, то транзакційний підхід радить уникати їх або навіть знищувати

У час, коли повоєнний порядок руйнується, традиційне уявлення про реалізм може звучати ідеалістично, а транзакційна взаємодія – більш прагматично. Вважається, що не обтяжений відповідальністю за побудову інституцій, підтримку альянсів та не обмежений принципами, транзакційний лідер може досягати результатів навіть у складних обставинах. Але довгострокові результати, ймовірно, будуть далекими від бажаних.

Це майже напевно стосується нового підходу Америки до Росії. Адміністрація Трампа, схоже, розглядає припинення активних бойових дій в Україні не стільки як кінцеву мету, скільки як можливість розпочати перебудову економічних та геополітичних відносин з Кремлем.

Поступове скасування санкцій, технологічних обмежень та ринкових бар'єрів дозволить США продовжувати формувати результати на свій розсуд.

Однак, що найважливіше, ці зміни застосовуватимуться вибірково, а учасники будуть змушені укладати угоди індивідуально. Те, що задумувалося як інструменти широкого стримування – механізми для примусу недобросовісної організації повернутися до системи, що базується на правилах – буде використано для формування стимулів всередині елітних структур. Підхід "плати за гру", який позбавлений інституційних амбіцій, навряд чи можна вважати економічною державною політикою, і він навряд чи спрацює.

Оскільки комерційні міркування завжди є першочерговими для Трампа, він припускає, що у Путіна так само, а тому політичні угоди, які вбудовані в комерційні домовленості, мають більше шансів на довговічність. Мовляв, це збільшує витрати на скасування або порушення угод.

Такий підхід пояснює переконання Білого дому, що часткова нормалізація відносин між США та Росією автоматично послабить відносини Росії з Китаєм.

Згідно з цією стратегією "зворотного Ніксона", не має значення відсутність ідеологічної переорієнтації. Повернення Росії до пов'язаної із Заходом інфраструктури – фінансового клірингу, технологічних стандартів, ланцюгів постачання – буде достатнім, щоб послабити зв'язок Росії з Китаєм.

З цього погляду, сила полягає не стільки в альянсах, скільки в контролі над архітектурою зв'язків. Таким чином, російську еліту потрібно залучити до західних економічних та комерційних структур через велику кількість вузьких угод, які перетинаються.

Невідомо, чи Росія вважає так само. Майже чотири роки війни, жорсткі санкції та перерозподіл активів ще більше зміцнили дуже персоналізований режим. Персоналізація збільшує внутрішню вартість компромісу та звужує простір для укладання довгострокових угод. Те, що здається привабливим на перший погляд, може бути політично неприйнятним у Кремлі, якому доводиться зважати на думку населення, яке забрало близько мільйона життів у війні в Україні.

Навіть якщо угоди будуть укладатися, все ж ідея про те, що вони можуть бути основою стабільної та успішної системи, є надуманою. Надаючи перевагу особистостям над процесами, важелям впливу над легітимністю та швидкості над стійкістю, транзакційне формування політики підриває передбачуваність і створює простір для порушення правил.

Це погана новина для США: саме завдяки тому, що Америка поводилася як надійний виконавець спільних правил, вона змогла забезпечити собі та зберегти позицію світового лідера, що принесло їй багато переваг протягом останніх кількох десятиліть. Однак є ще гірша новина для Європи.

Погана новина для Європи

Поступова інтеграція України є центральним геополітичним проєктом для Європейського Союзу. Домовленість між США та Росією, в якій Україна є не більш ніж розмінною монетою, ризикує зруйнувати цей проєкт ще до його консолідації. Як ЄС може закріпити Україну у своєму інституційному порядку, якщо майбутнє України має відображати транзакційне врегулювання, досягнуте зовнішніми державами?

Європа намагається адаптуватися до цього нового і невпорядкованого світу шляхом диверсифікації та "зменшення ризиків". Нещодавні торгівельні угоди з Індією та Меркосур (Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай) відображають цей підхід. Хоча ці партнерства є стратегічно необхідними, та вони мають політичні витрати.

Соціальний опір торгівельним угодам, подібним до тієї, що була досягнута з Меркосур, підкреслює межі "вузькошляхової" глобалізації, яка обіцяє стійкість і водночас породжує внутрішню тривогу.

Що ще важливіше, диверсифікація не усуває залежності. США залишаються найбільшим ринком ЄС, поглинаючи п'яту частину експорту ЄС. Ба більше, Європа все ще залежить від можливостей США в обороні, розвідці, фінансах, інтернет-технологіях, хмарних обчисленнях, штучному інтелекті та передових напівпровідниках.

Спроби подолати цю залежність шляхом прийняття європейських альтернатив або створення коаліцій середніх держав не принесуть результатів найближчим часом.

Хто виграє у цій нестабільності?

У цю нову епоху транзакційної міжнародної політики не всі опинилися в гіршому становищі. Поки Трамп шукає приводи для оголошення швидких перемог, Китай грає в довгу гру, зміцнюючи китайсько-центричні технологічні стандарти, закріплюючи ланцюги постачання, розширюючи фінансову та цифрову інфраструктуру, а також нарощуючи свій військовий та інноваційний потенціал.

Це дасть йому хороші можливості скористатися руйнуванням світового порядку, очолюваного США.

У світі асиметричної динаміки влади та глибокої взаємозалежності єдиний шлях до стабільності лежить через обов'язкові правила, надійні інституції та міцні альянси. Відмова Трампа від цієї основоположної істини, що відображається у взаємодії його адміністрації з Росією, віщує епоху нестабільності, з якої Китай вийде явним переможцем.