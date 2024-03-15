Ризики величезні: наскільки серйозною загрозою Трамп є для України
Дональд Трамп – найрейтинговіший на цей час кандидат на президентських виборах у США. Він відомий своїми скандальними антиукраїнськими заявами, але обрання його президентом не стане фатальним для України.
Важливо, аби Трампа оточували правильні люди з проукраїнськими інтересами. Серед оточення Трампа є люди, які розуміють важливість надання Україні допомоги – про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.
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Чого очікувати від Трампа
Трамп є "покровителем" багатьох політиків, одним з найвідданіших його прихильників є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Саме коло однодумців Трампа дозволяє йому формувати свої політичні принципи.
"Орбан говорить голосом Путіна. Він його друг і буде говорити все, щоб підтримати свого "майстра". У Трампа немає ніякої філософії. Все, що він робить – це те, що йому вигідно. Якщо його будуть оточувати такі люди, як Орбан – тоді Трамп стане великим ризиком для України", – зазначив Епштейн.
Альтернативний варіант
Водночас частина республіканців виступає за посилення підтримки України. Якщо вони візьмуть справу в свої руки та зможуть вплинути на Трампа – той може змінити свою думку. Хоча ризик залишиться і досі.
"Серед республіканців та близького оточення Трампа все ж є люди, які розуміють, що Україна є важлива і те, що Росія не союзник, а ворог. Якщо ці люди зможуть якось вплинути на Трампа, тоді він може не на 100% піти в цю сторону (антиукраїнську – 24 Канал)", – прокоментував виконавчий директор.
Все ж, варто очікувати різних моментів. Якщо все ж позиція Трампа буде антиукраїнською – варто старатись мінімізувати цю втрату та тримати курс на Європу, аби вона ще більше підтримувала Україну.
Зустріч Трампа і Орбана: що відомо
- Віктор Орбан зустрівся з кандидатом в президенти США та поділився його "планами щодо України". Він заявив, що Трамп начебто не збирається давати Україні "ні копійки".
- Володимир Зеленький нагадав світові, що Угорщина веде небезпечну гру, яка може обернутись небезпекою для неї самої.
- Президент США Джо Байден висловив своє обурення щодо зустрічі Трампа із прем'єр-міністром Угорщини. Він додав, що "бачить майбутнє, де ми будемо захищати демократію, а не применшувати її".