Ризики величезні: наскільки серйозною загрозою Трамп є для України

Дональд Трамп – найрейтинговіший на цей час кандидат на президентських виборах у США. Він відомий своїми скандальними антиукраїнськими заявами, але обрання його президентом не стане фатальним для України.

Важливо, аби Трампа оточували правильні люди з проукраїнськими інтересами. Серед оточення Трампа є люди, які розуміють важливість надання Україні допомоги – про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

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Чого очікувати від Трампа

Трамп є "покровителем" багатьох політиків, одним з найвідданіших його прихильників є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Саме коло однодумців Трампа дозволяє йому формувати свої політичні принципи.

"Орбан говорить голосом Путіна. Він його друг і буде говорити все, щоб підтримати свого "майстра". У Трампа немає ніякої філософії. Все, що він робить – це те, що йому вигідно. Якщо його будуть оточувати такі люди, як Орбан – тоді Трамп стане великим ризиком для України", – зазначив Епштейн.

Альтернативний варіант

9 березня Трамп провів зустріч з Орбаном у своїй резиденції у Флориді. Прем'єр-міністр Угорщини просив Трампа "повернутись на посаду президента та принести мир". Після зустрічі Орбан цинічно заявив, що Трамп буцімто не планує виділяти Україні "ні копійки".

Водночас частина республіканців виступає за посилення підтримки України. Якщо вони візьмуть справу в свої руки та зможуть вплинути на Трампа – той може змінити свою думку. Хоча ризик залишиться і досі.

"Серед республіканців та близького оточення Трампа все ж є люди, які розуміють, що Україна є важлива і те, що Росія не союзник, а ворог. Якщо ці люди зможуть якось вплинути на Трампа, тоді він може не на 100% піти в цю сторону (антиукраїнську – 24 Канал)", – прокоментував виконавчий директор.

Все ж, варто очікувати різних моментів. Якщо все ж позиція Трампа буде антиукраїнською – варто старатись мінімізувати цю втрату та тримати курс на Європу, аби вона ще більше підтримувала Україну.

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